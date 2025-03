Malgré une défaite cinglante face au Paris Saint-Germain, Louis Mouton a livré une analyse lucide et engagée. Le milieu de l'ASSE a souligné la qualité de la première période des Verts et a exprimé son soutien indéfectible aux supporters.

Louis Mouton n’a pas mâché ses mots après la lourde défaite à Paris. Pour lui, tout s’est joué en deux temps : « Bravo aux onze joueurs qui ont démarré la première période. Elle est quasiment parfaite à l’exception de ce penalty. » [...] « On a vraiment rivalisé avec eux, avec de la possession. C’est probablement la meilleure équipe d’Europe en ce moment, ce n’est pas simple. »

Avoir donné autant d’énergie en première période en tenant le PSG, je ne veux pas dire de bêtise mais j’ai rarement vu un match de Paris où ils ont été autant en difficulté sur un début de match, même contre Liverpool en Ligue des Champions.

ASSE-PSG : « Ce n’est plus la même équipe après la pause »

À la pause, l’ASSE tenait bon. Mais au retour des vestiaires, le PSG a déroulé : « On n’a pas spécialement switché à la pause, ce sont eux. Leur coach a dû un peu les secouer à la pause et on a vu la différence. Ce n’était plus les mêmes joueurs en seconde période. Je ne pense pas forcément que nous avons flanché, ce sont eux qui sont revenus à leur niveau. On s’est accroché mais malheureusement, c’était très insuffisant. » Sur les raisons de la déroute, il évoque les limites tactiques : « On a voulu trop jouer. Il aurait fallu calmer un peu le truc peut-être, mais c’est aussi la philosophie du coach de ne rien laisser à l’adversaire. Ça a marché en première période, mais quand Dembélé entre, quand Nuno Mendes entre et que dans des situations de un contre un, ils éliminent n’importe qui, toute notion de pressing tombe à l’eau. »

Un appel à l’unité

Au-delà du terrain, Mouton s’est exprimé avec force sur la situation des supporters, alors que les Green Angels et les Magic Fans sont visés par des menaces de dissolution : « C'est fou de supprimer ces groupes. C’est ce qui fait la beauté du football français qui ne va déjà pas très bien en ce moment. Ces dissolutions pourraient faire vraiment mal au football et à la ville. Si j’avais mon mot à dire, j’annulerais tout. »

Une prise de position claire, à l’image d’un joueur qui n’élude rien, ni sur le terrain, ni en dehors.

Source : Evect / Le Progrès