L'ASSE poursuit son projet de reconstruction en s'appuyant sur la formation. La signature de Djessy Menin, jeune attaquant, illustre parfaitement cette stratégie visant à bâtir l'avenir des Verts sur de jeunes talents prometteurs.

Depuis l'arrivée de la nouvelle direction, l'AS Saint-Étienne affiche une volonté claire : renouer avec les sommets du football français en misant sur la formation et sur le recrutement de jeune prospect comme Stassin, Davitashvili ou encore Ekwah. Le centre de formation stéphanois a toujours été une référence et continue de dénicher des pépites capables d'évoluer au plus haut niveau. L'acquisition de Djessy Menin s'inscrit dans cette logique, offrant au club un attaquant au fort potentiel.

Djessy Menin : un enfant de la région parisienne

Licencié à Joinville depuis huit saisons, Djessy Menin fait partie de la génération 2012. Son parcours au sein du club témoigne de son engagement et de sa progression constante. Cet attaquant aux qualités multiples a su séduire les recruteurs stéphanois (dont Hamdane Karouni, éducateur au club de Joinville), convaincus par ses performances et son potentiel de développement. Son intégration à l'ASSE marque une étape importante dans son évolution, avec pour objectif d'intégrer un jour l'équipe première et fouler la pelouse de Geoffroy-Guichard.

Il intégrera le centre de formation en juillet 2027 pour trois saisons.

Un travail collectif récompensé par l'ASSE

La réussite de Djessy Menin est aussi celle de son entourage et des éducateurs qui l'ont accompagné tout au long de son parcours. L'ASSE et Joinville saluent le travail réalisé au sein du club formateur et remercient la famille du joueur pour la confiance accordée. Cette signature illustre une nouvelle fois l'importance du suivi et de l'accompagnement des jeunes talents dans leur progression.

Les supporters stéphanois auront désormais un œil attentif sur l'évolution de Djessy Menin. L'espoir est de le voir, dans les prochaines années, briller sous le maillot vert et porter haut les couleurs de l'ASSE.