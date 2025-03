Battue par Toulouse (2-1) lors du dernier match du Challenge des Espoirs, l’ASSE ne disputera pas les demi-finales de la première édition. Une rencontre au goût particulier pour Razik Nedder, qui disputait son dernier match sur le banc stéphanois avant de rejoindre la sélection U20 de l’Algérie.

Pour son ultime rencontre à la tête de la réserve stéphanoise, Razik Nedder espérait probablement un autre scénario. Malheureusement, ses joueurs se sont inclinés 2-1 face à Toulouse, terminant ainsi quatrièmes du Challenge des Espoirs. Une performance insuffisante pour atteindre le dernier carré, mais une prestation encourageante malgré tout.

« On a eu droit à un super match, l’intensité et le rapport de force étaient très intéressants. On perd ce match sur les individualités adverses, qui sortent deux coups d’éclat. Toulouse est la meilleure équipe du championnat… »a confié le technicien stéphanois à l'issue de la rencontre.

Une vision du jeu claire et affirmée par l'ASSE

Malgré la défaite, Nedder a tenu à souligner la qualité collective de son équipe : « Je nous ai sentis avec un jeu collectif plus huilé que nos adversaires, plus de maîtrise. Mais dans les 20 derniers mètres, ils ont été plus tranchants que nous aujourd’hui. Ça nous coûte le match. »

Il a aussi salué la pertinence de ce type de confrontation :« Ce sont des matchs vraiment intéressants à jouer. Il en faudrait plus des comme ça dans la saison. On est dans des vraies conditions qui se rapprochent du football professionnel. »

Un plaidoyer pour l’évolution de la formation

Engagé depuis 14 saisons dans la formation à l’ASSE, Razik Nedder milite pour ce nouveau format : « J’espère pour les équipes réserve, notamment la nôtre, que ce championnat des réserves va se développer et finir par remplacer le championnat traditionnel, qui, il me semble, n’est plus trop adapté à la formation du joueur de haut niveau. »

Il poursuit en valorisant la richesse d’une telle compétition : « Le match d’aujourd’hui, dans l’intensité, dans l’impact et l’aspect technico-tactique, est très formateur. On est déçus de perdre, mais dans ces matchs-là, nos jeunes progressent. »

Un au revoir plein d’émotion pour Razik Nedder

Ce dernier match marque donc la fin d’une aventure de 14 années dans le Forez pour Nedder, désormais appelé à prendre en main les destinées de la sélection U20 algérienne. Et il a tenu à conclure avec émotion :

« Pour mon dernier match, j’ai droit à un super match de football. Je profite de ce dernier retour de match pour remercier les sites suiveurs de la formation pour leur soutien et leur bienveillance envers le centre de formation. Ce fut un plaisir de collaborer ensemble ces 14 saisons. La formation est l’ADN de notre club et vous en faites partie. »

Une page se tourne, mais l’engagement de Razik Nedder envers les jeunes et la formation reste intact. Peuple Vert lui souhaite bonne route pour cette nouvelle aventure internationale.