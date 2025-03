Après l’arrêt définitif du match Montpellier - ASSE suite aux incidents graves à La Mosson, la LFP doit statuer. Plusieurs scénarios sont envisageables, dont un match perdu sur tapis vert pour Montpellier.

L’arrêt définitif du match entre Montpellier et l’AS Saint-Étienne en raison des graves incidents survenus au stade de La Mosson place la Commission de Discipline de la LFP face à un choix crucial. Selon l’article 549 bis du règlement disciplinaire, plusieurs décisions peuvent être prises :

Rejouer le match intégralement ;

Reprendre la rencontre à partir de la minute d’interruption ;

Entériner le score au moment de l’arrêt ;

Sanctionner Montpellier d’un match perdu par pénalité.

Chacune de ces options aurait des conséquences majeures, tant pour Montpellier que pour l’ASSE, engagé dans la lutte pour le maintien.

Vers une sanction exemplaire pour Montpellier ?

La gravité des débordements, avec jets de fumigènes, projectiles et début d’incendie en tribune, pourrait pousser la LFP à sévir. Le précédent Nice - OM en 2021, où Nice avait écopé d’un match perdu sur tapis vert, pourrait faire jurisprudence. Montpellier risque non seulement un match perdu mais aussi des huis clos et une amende lourde.

Le club héraultais pourrait également voir sa responsabilité engagée sur le plan juridique, notamment si des blessés sont à déplorer. Une enquête pourrait être ouverte pour déterminer les responsabilités précises et sanctionner les fauteurs de troubles.

Un impact crucial pour la course au maintien

Si l’ASSE obtenait la victoire sur tapis vert, cela lui offrirait un avantage précieux dans la lutte pour la survie en Ligue 1. Trois points supplémentaires permettraient aux Verts de prendre un peu d’air au classement et de mettre la pression sur leurs concurrents directs.

À l’inverse, si le match était rejoué ou repris, les Verts devraient à nouveau se battre sur le terrain pour sécuriser ces trois points cruciaux. Dans ce cas, la LFP devra fixer une nouvelle date.

Un précédent qui pourrait changer les règles ?

L’arrêt du match Montpellier - ASSE relance le débat sur la responsabilité des clubs en cas de débordements de leurs supporters. Certaines voix s’élèvent déjà pour demander des sanctions plus strictes et automatiques en cas de récidive. La Commission de Discipline rendra son verdict dans les prochains jours, une décision très attendue par les deux clubs et leurs supporters.