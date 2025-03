À l'issue de la rencontre entre Montpellier et l'ASSE (0-2, match interrompu), Jean-Louis Gasset (MHSC) s'est exprimé au micro de DAZN afin de partager ses impressions suite à cette rencontre interrompue au moment où les Verts menaient par 2 buts à zéro !

Jean-Louis Gasset était évidemment très abattu au moment de venir répondre aux questions du journaliste de DAZN. On l'a senti abasourdi et ses mots ont largement traduit la lourdeur de l'atmosphère qui a régné autour de ce match qui représentait l'une des dernières chances du MHSC. Les Verts, en menant rapidement 1-0, puis 2-0 en début de seconde période, ont douché les espoirs de Montpellier et déclenché la colère des supporters.

Jean-Louis Gasset (Montpellier) : "Deux missions ratées. Cinq mois pour préparer un match décisif et se retrouver menés 2-0. Alors que l’on savait que c’était notre dernière chance. Même là, nous avons su être à la hauteur.

Il y a eu un fait de jeu avant la mi-temps qui a contraint Saint-Étienne à jouer à dix durant toute la seconde période. On sait qu’il est difficile d’évoluer en infériorité numérique. C’était à nous de faire le nécessaire pour inquiéter l’adversaire, égaliser et renverser la vapeur. Malheureusement, sur un contre, nous avons une nouvelle fois très mal défendu et encaissé un second but."

"Ce qui s’est passé ensuite couvait depuis un moment. Pas à ce point-là, mais ce n’est pas illogique, presque prévisible.

Quand vous rejoignez un club pour remplir une mission, malgré les problèmes environnants, on vous répète toujours que vous allez y arriver. Tant qu’il y a de l’espoir, on vous demande de vous battre jusqu’au bout. Aujourd’hui, nous sommes contraints de reconnaître que la mission est un échec et que nous n’avions pas le niveau pour la Ligue 1."