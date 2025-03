Après l'arrêt de la rencontre entre Montpellier et l'ASSE, de nombreuses voix ont exprimé leur désarroi. Le Ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a également commenté cette triste actualité via son compte Twitter.

Le match entre Montpellier et l’AS Saint-Étienne a viré au chaos après de graves incidents en tribune. Alors que les Verts menaient 2-0, des supporters montpelliérains ont lancé des fumigènes et des projectiles sur la pelouse. L’arbitre a interrompu la rencontre une première fois. Après la reprise, de nouveaux débordements ont éclaté. Un début d’incendie s’est déclaré en tribune, obligeant les forces de l’ordre à intervenir. Face à la situation incontrôlable, le préfet de l’Hérault a décidé d’arrêter définitivement le match.

Bruno Retailleau demande des sanctions exemplaires

Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a réagi fermement sur Twitter : « Encore un match gâché par la bêtise de supporters inconscients et dangereux. Merci au Préfet d’avoir arrêté ce match. Les supporters responsables devront être identifiés et sévèrement punis par la Justice. »

Ces propos, dans un contexte où quelques groupes Ultras sont menacés de dissolution - dont ceux de l'ASSE - insistent sur une volonté gouvernementale de lutter contre les violences dans les stades et d’exiger des mesures fortes contre les fauteurs de troubles. L’identification des individus impliqués est désormais une priorité pour les autorités, qui pourraient prononcer des interdictions de stade et engager des poursuites judiciaires.

Une décision attendue de la LFP

En parallèle, la Commission de Discipline de la LFP devra statuer sur le sort de la rencontre et sur d’éventuelles sanctions contre le club de Montpellier. Les précédents laissent présager des sanctions lourdes, allant d’un huis clos à une défaite sur tapis vert. Montpellier risque de lourdes sanctions en vertu de l’article 549 bis du règlement disciplinaire :

Match perdu sur tapis vert, comme lors du précédent Nice - OM en 2021.

Match à rejouer intégralement.

Reprise du match à partir de la minute de l’interruption.

Huis clos total ou partiel pour plusieurs rencontres.

Amende financière significative.

Ce dossier sensible relance le débat sur la sécurité dans les stades et la responsabilité des clubs face aux comportements de certains supporters. Dans les prochains jours, la double réponse de la justice et de la LFP sera scrutée de près par les observateurs du football français.