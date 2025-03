La rencontre entre Montpellier et l'ASSE n'a pu aller à son terme. François Letexier a décidé d'interrompre la rencontre après des incidents en tribunes alors qu'on disputait la 53ᵉ minute. De quoi susciter de vives réactions sur le plateau de l'Equipe TV.

Bernard Lions après MHSC - ASSE : "Je trouve que les supporters de la Butte Paillade ont torpillé le club. Quand le stéphanois Lucas Stassin inscrit son doublé, nous ne sommes qu'à la 53ᵉ minute. Montpellier était à onze contre dix. Tu joues l'une des équipes les plus faibles en défense de la Ligue 1. Le match n'est pas fini. Il reste plus de 40 minutes. Les incidents ne sont pas arrivés à la 90ᵉ minute, mais à la 53ᵉ. Tu as l'impression qu'il n'attendait que ça pour couler leur club. Je sais qu'il y a des rancœurs qui sont en attente depuis des semaines contre cet effectif et ces joueurs. Mais ils ont tiré une balle dans le dos de leur propre club. Je trouve ça incroyable. Après, on nous parle des Ultras qui sont là pour soutenir le club, défendre l'idée d'un football populaire, mais là, nous avons la preuve par l'absurde.

En plus, il reste huit matchs à Montpellier. Ok, ils sont largués au classement. Mais sur ces huit derniers matchs, ils vont jouer cinq des huit derniers de Ligue 1. Mathématiquement, ce n'est pas terminé. Dans le sport, tant qu'on n'a pas sifflé la fin, tout reste possible. Mais là, on a décidé que non. Le club de Montpellier a fait beaucoup de prévention avant la rencontre. Il y a eu des réunions, les supporters de l'ASSE ont été interdits de déplacement, 170 policiers mobilisés, 253 stadiers. Ce qui a rapidement ramené le calme en dehors du stade. On a coulé le club. J'ai beaucoup de peine pour la Paillade et pour la famille Nicollin. Franchement, ils ne méritaient pas ça."

Après MHSC - ASSE : "Ce n'est pas grave. C'est du foot !"

Loïc Tanzi après MHSC - ASSE : "Dans la vie d'un club, il y a parfois des hauts. Montpellier a été champion de France, il n'y a pas si longtemps que ça (2012). Des fois, il y a des très bas. Strasbourg ou Bastia sont descendus très bas et sont revenus. C'est la vie d'un club. Ce n'est pas grave. C'est du foot ! Les dirigeants ont fait des erreurs. Tu peux les critiquer. Tu peux le dire ouvertement, mais pas comme ça. Y en a marre. C'est du foot. On n'a plus envie d'emmener nos enfants dans les stades. Même nous qui travaillons on n'a plus envie d'aller au stade. Quand je vois les mecs mettre des cagoules, ils ont un courage de débile qui ne veulent pas se faire repérer. J'en ai marre. Je critique la gestion sportive, mais là les supporters méritent juste d'avoir un stade vide cette saison et la saison prochaine."