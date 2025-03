À l'issue de la rencontre entre Montpellier et l'ASSE (0-2, match interrompu), les différents acteurs de la rencontre, jouée pour le compte de la 26ème journée de Ligue 1, se sont exprimés au micro de DAZN. Extraits.

Andy Delort (Joueur du MHSC) : "C’est sûr que c’est très compliqué. On attendait beaucoup de ce match, mais malheureusement, rien ne s’est passé comme prévu. C’est un énorme coup dur pour nous. Jean-Louis était fataliste en disant que c’était fini, et dans le vestiaire, le sentiment général est le même : c’est terminé.

C’était très dur à vivre. Après, je ne sais pas… C’est encore à chaud, donc c’est difficile d’avoir du recul. Mais ce qui est certain, c’est que la situation est compliquée. Après ce deuxième but des Stéphanois, on a senti que la tension montait. On savait que ça pouvait dégénérer, et malheureusement, c’est ce qui s’est produit."

Andy Delort (MHSC) : "J’ai vécu tellement de bons moments dans ce stade..."

"Les supporters ont joué le jeu jusqu’à ce que nous encaissions ce deuxième but. C’est touchant, c’est dur. J’ai vécu tellement de bons moments dans ce stade… Aujourd’hui, c’est difficile, pour moi, pour le club, pour tout le monde. Je ne sais même pas quoi dire.

Je pense qu’au fond, ils le savent. Ils savent que la situation est compliquée pour nous tous les jours, et qu’on le vit très mal. Je suis revenu pour tout donner, mais c’est dur pour moi aussi. Je vis mal la situation du club, celle des employés… Je le ressens au quotidien. Mais c’est comme ça.

Malgré tout, je suis devant vous et j’assume. J’assume. Dès qu’il y a quelque chose qui tourne mal, qu’on encaisse un but ou qu’on manque une occasion comme la semaine dernière, c’est compliqué. Je ne sais pas…"

Irvin Cardona (ASSE) : "C'est un match assez abouti aujourd'hui"

Cardona (Joueur de l'ASSE) : "Une satisfaction ? Oui, c'est ce que je disais, pour nous, c'est un match assez abouti aujourd'hui, car nous avons réalisé beaucoup de bonnes choses. On a su marquer ce deuxième but qui leur fait mal, je pense. Mais nous restons dans l'attente, et j'espère que cela ne durera pas trop longtemps, car nous avons besoin de récupérer ces points, ce qui ferait du bien à tout le monde.

Dans notre esprit, nous allons considérer cela comme une victoire, même si nous devons encore attendre l'issue. Mais je suis satisfait de ce que nous avons montré sur le terrain aujourd’hui, et surtout pour nos supporters qui étaient absents. Ce n’est jamais évident de ne pas les avoir avec nous, car leur soutien nous est très précieux."