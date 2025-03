La 26e journée de Ligue 1 a réservé son lot de surprises et de rebondissements dans la lutte pour le maintien. Alors que plusieurs équipes cherchent désespérément à s’extraire de la zone rouge, certaines ont réussi un grand coup tandis que d’autres ont vu leurs espoirs s’amenuiser.

Nantes s’est offert une victoire précieuse contre Lille, tandis qu’Angers s’est incliné face à Monaco. Le Havre, de son côté, a subi une terrible déconvenue contre Lyon après avoir mené au score. Enfin, Reims a stoppé sa série de défaites en accrochant Brest. L’ASSE, quant à elle, attend toujours le verdict concernant son match arrêté face à Montpellier, un résultat qui pourrait tout changer en bas de classement.

Nantes en guerriers face à Lille

La lutte pour le maintien en Ligue 1 s’intensifie après cette 26e journée. En ouverture du week-end, le FC Nantes a réalisé un exploit retentissant en s’imposant à domicile contre Lille (1-0), et ce, en infériorité numérique pendant une bonne partie de la rencontre. Alors que les Canaris semblaient destinés à partager les points, Mostafa Mohamed a libéré la Beaujoire en marquant dans les ultimes minutes du match. Avec cette victoire, Nantes atteint 27 points et recolle à Angers, autre concurrent direct au maintien.

Angers battu par un Monaco intraitable

De son côté, Angers n’a pas réussi à répondre à la performance de Nantes. Opposé à l’AS Monaco, l’une des équipes les plus solides du championnat, le SCO s’est incliné 2-0 sur la pelouse du Rocher. Un résultat qui les maintient dans la zone rouge avec 27 points, à égalité avec Nantes mais avec une dynamique bien plus négative.

Le Havre craque face à Lyon en Ligue 1

Autre match crucial dans la course au maintien : le déplacement du Havre au Groupama Stadium pour y affronter l’Olympique Lyonnais. Longtemps en position de créer la surprise, les Havrais menaient 2-1 à la 75e minute avant de complètement s’effondrer en fin de match. Lyon a su inverser la tendance et s’imposer 4-2, laissant Le Havre avec 21 points au compteur, toujours en position de relégable. Un coup dur pour l'équipe normande qui devra vite réagir pour éviter de plonger davantage.

Reims stoppe l’hémorragie face à Brest

Enfin, dans un duel important en bas de tableau, le Stade de Reims a tenu en échec Brest (0-0). Si ce résultat ne leur permet pas de s’extirper de la zone de danger, il met toutefois fin à une série noire de plusieurs défaites consécutives. Avec 23 points, les Rémois restent sous pression, mais ce nul pourrait être un point d’appui pour rebondir.

L'ASSE suspendue au verdict de son match arrêté

L’AS Saint-Étienne, de son côté, attend toujours le verdict concernant son match arrêté face à Montpellier. Si la victoire est attribuée aux Verts sur tapis vert, ils compteraient 23 points et occuperaient alors la place de barragiste. Un scénario qui ajouterait encore plus de tension dans cette lutte acharnée pour le maintien.

Avec des écarts toujours aussi serrés, la bataille pour le maintien s’annonce haletante jusqu’aux dernières journées. Nantes et Angers restent à la lutte avec 27 points, tandis que Reims compte 23 points et Le Havre ferme la marche avec 21 unités. L’ASSE pourrait, selon la décision concernant son match face à Montpellier, se repositionner dans la course avec 23 points. Chaque point comptera dans la dernière ligne droite de la saison, et les Verts devront rester vigilants face à ces concurrents directs. Montpellier avec 15 points semblent décroché avec 9 orteils en ligue 2.