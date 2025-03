L'ASSE affrontait Montpellier ce dimanche à la Mosson. Le match n'est pas aller à son terme alors que les Verts menaient 2-0. Florian Tardieu a réagi en zone mixte. Des propos tirés sur France Bleu Saint-Etienne.

Florian Tardieu (milieu de l'ASSE) : "C'est un peu flou cette fin de match. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a donné ce qu'on avait a donné aujourd'hui. On aurait aimé terminer ce match après, on s'est parlé entre nous pour rester focus car à tout moment on pouvait reprendre le match. Il faudra finir le boulot si on doit le reprendre. On verra, ce n'est pas à nous de prendre la décision. Il fallait rester focus car le travail n'est pas terminé. On va rentrer sur Saint-Étienne là et on verra la décision qui est prise.

"Même sur le terrain, ils commençaient à vouloir nous titiller." (Tardieu après MHSC-ASSE)

C'est compliqué cette situation, personnellement ça ne l'est jamais arrivé de couper en plein match et d'être dans le flou comme ça. On savait que s'il fallait reprendre, il fallait rester focus et ne pas se focaliser sur les supporters de Montpellier. Même sur le terrain, ils commençaient à vouloir nous titiller. On a parlé pour rester focus car il restait 30 minutes à terminer.

Un avis sur le comportement des C'est désolant de voir des images comme ça, après je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. Les supporters de Montpellier ont fait un peu n'importe quoi après ils sont dans une position délicate comme nous. C'est toujours triste de voir des images comme ça, quand on voit des enfants venir pour du spectacle, moi personnellement, j'avais ma famille qui était dans le stade et qui avait peur en dehors du stade, il faut faire avec...

On est tous dans le flou total. J'espère que la commission va faire son travail le plus rapidement possible, comme ça on sait où on en est. On rentre à Saint-Étienne, on menait 2-0 on faisait le match qui fallait mais on reste dans le flou.

"Cette victoire va faire du bien si elle est validée."

Cette victoire va faire du bien si elle est validée. Max (Bernauer) prend le rouge. Il était pas très bien à la mi-temps. On s'était dit qu'aujourd'hui ça allait être un match d'hommes, que c'était la guerre. S'il ne fallait pas être beau, tant pis. Je répète, le match n'est pas terminé mais on a quand même fait du bon boulot dans la mentalité et dans l'esprit de groupe. Quand on est comme ça, j'ai l'impression qu'on va déranger des équipes. Même à 10 contre 11, il n'y avait pas beaucoup de craintes.

"Cette nuit à 3h du matin, il y a des supporters montpelliérains qui sont venus mettre des pétards, des feux d'artifice à l'hôtel. Toute l'équipe s'est réveillée. On a su rester professionnel. Malgré les événements, on a su rester sérieux et concentré".

Stassin provoqué ? Lucas (Stassin) il a la tête sur les épaules, mais il est jeune et dans les matchs comme ça ça peut être une cible. Les joueurs d'expériences comme Andy (Delort) ou Teji (Savanier) ils savent faire un peu ce "bordel" sur le terrain. Les sudistes quand ça ne va pas, on essaye de faire sortir l'équipe en face. J'ai dit à Lucas, tu es dans ton match, doublé, qu'est-ce que tu veux de plus ? Reste focus !

Des craintes avant le match sur ce que pouvait faire les supporters de Montpellier : "J'ai parlé avant le match car je connais le contexte. Si on ouvrait le score en premier, c'est possible que le public se retourne contre eux. C'est chose faite. Cette nuit à 3h du matin, il y a des supporters montpelliérains qui sont venus mettre des pétards, des feux d'artifice à l'hôtel. Toute l'équipe s'est réveillée. On a su rester professionnel. Malgré les événements, on a su rester sérieux et concentré".