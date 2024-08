L’ASSE s’est inclinée 1-0 hier soir en principauté. Les monégasques ont maîtrisé la rencontre malgré quelques frayeurs. Voici les réactions de 3 joueurs de l’AS Monaco ainsi que de leur entraîneur après leur succès.



La VAR en acteur majeur

L’ASSE a perdu 1-0 à Monaco en ouverture du championnat. La rencontre d’hier soir a été marquée par de nombreuses interventions de l’assistance vidéo. Les Monégasques ont d’abord cru ouvrir la marque avant que la VAR refuse le but de Minamino pour hors-jeu. 5 minutes plus tard, la situation est inversée avec un but validé pour le japonais. En seconde période, Clément Turpin siffle un penalty contre l’ASSE pour une faute de Sissoko. Après visionnage des images, le natif d’Oulins est revenu sur sa décision et a annulé le penalty. Enfin à 10 minutes du terme, Ibrahim Sissoko pensait ouvrir son compteur en Ligue 1. Le but a été refusé pour un léger hors jeu au départ de l’action. L’ASSE repart avec 0 points du rocher.

Breel Embolo : « Saint-Etienne est une équipe avec des qualités »

« On pouvait marquer deux ou trois buts de plus. Nous avons bien commencé le match en nous créant des actions. Contre des blocs bas, on sait que l’on doit faire attention aux contres. Je trouve qu’on les a bien contrôlées. Saint-Etienne est une équipe avec des qualités qui nous a montré des choses que l’on avait analysées. »

« En toute honnêteté, nous avons sorti un gros match et je suis content de la perf’ de toute l’équipe. Il nous a juste manqué deux ou trois buts en plus mais nous n’en avons pas pris. On prend les trois points, c’est le plus important

« On s’est créé plusieurs occasions, c’est le plus important. On a beaucoup bougé et on avait de la variance offensive. A Barcelone, nous avions mis trois buts, aujourd’hui, c’est un. Au final, c’est important de ne pas prendre de but et de rester concentré. »

« Tout le monde a eu peur ( sur le but refusé ). On devra essayer de tuer les prochains matchs pour ne pas se faire de frayeurs. Il y a hors-jeu de quelques millimètres, c’est comme ça, c’est le foot. Nous aussi, nous avons eu un but qui a été refusé pour cette raison plus tôt dans le match. Nous sommes habitués maintenant »

George Ilenikhena : « il fallait donc prendre les trois points pour rester dans le bon wagon »

« C’était un match avec beaucoup de buts refusés, c’est vrai. Mais c’est le foot, c’est comme ça. On a fait avec, nous avons gagné donc nous sommes contents. La victoire est le plus important pour bien commencer la saison. Les autres grosses équipes du championnat ont aussi gagné, il fallait donc prendre les trois points pour rester dans le bon wagon. On espère continuer comme ça. »

Denis Zakaria : « On aurait aimé gagner 4 ou 5-0″

« On voit que l’on doit encore travailler. La victoire et les trois points étaient vraiment nos objectifs, c’est chose faite. On aurait aimé gagner 4 ou 5-0 mais 1-0, cela reste un succès. Cela a été un match avec beaucoup d’émotion en raison des buts et du penalty annulés. On est content de ces trois points. »

Adi Hutter : « je veux complimenter Saint-Etienne »

« Je suis content de ce 1-0, car le match était globalement équilibré, même si nous aurions pu marquer davantage. Mais je veux complimenter Saint-Etienne pour sa prestation en tant qu’équipe promue dans l’élite. »

« Nous aurions pu effectivement marquer trois ou quatre buts supplémentaires, car nous avons eu pas mal de situations franches, mais nous avons manqué de réussite, notamment sur le but refusé pour hors-jeu. Mais toutes les décisions prises ce soir par le corps arbitral ont été justes, il faut le souligner. L’arbitre a fait un très bon match, ce n’était pas évident. »

« Il était primordial de l’emporter et de ramener ces trois points… Malgré tout, la Ligue 1 est un marathon, mais c’était bien de débuter par un succès à la maison face à Saint-Etienne. Parfois nous n’avons pas toujours bien défendu, ce qui a donné lieu à quelques erreurs que nous devrons gommer. »