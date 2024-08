Opposée à Moulins-Yzeure à l’Etrat ce dimanche à 11h30, la réserve de l’ASSE a conclu sa préparation avant le championnat du week-end prochain. Pour rappel, les hommes de Razik Nedder joueront contre l’UF Maconnais à l’Etrat pour l’ouverture de la saison 2024-2025. Résumé de ce dernier match de préparation.

La compo de l’ASSE

XI de départ : Derache – Achour, Kinunga, Ndiaye, Makhloufi – Gadegbeku, Sahraoui, Kies – Cisse, Mayilla, Dieye

Sont entrés en jeu : Camara, Cateland, J. Mouton.

Résumé du match

La réserve affrontait donc une équipe chevronnée de N3 qui a pour ambition de retrouver la N2. Les Verts vont commencer fort en ouvrant le score par l’intermédiaire d’El Hadj Dieye. Il ajuste le portier adverse de l’intérieur de la surface. Par la suite, c’est Karim Cisse qui se joue de la défense des visiteurs et obtient un penalty. L’attaquant sénégalais Dieye s’offre un doublé en transformant la tentative. 2-0 pour l’ASSE, c’est le score à la mi-temps. En seconde période, les joueurs de Razik Nedder aggraveront le score grâce à Enzo Mayilla. Bien servi par Makhloufi, il remporte son duel. 3-0 c’est le score final pour des stéphanois qui sont prêts à commencer le championnat la semaine prochaine. À noter que le trio Dieye-Mayilla-Cisse s’est montré très inspiré.

Réaction de Razik Nedder

« On était en configuration « championnat » Aussi, on a fait un match solide. Notre ligne d’attaque a été usante pour nos adversaires. Dans les efforts et l’intensité, on est sur se qu’on va devoir faire en championnat. On n’aura pas de marge avec notre jeune équipe. Il faudra être très exigent pour ne pas être en difficulté dans ce championnat. »



Pour rappel, dans le championnat de N3, la réserve sera soumise à 5 relégations et devra donc finir parmi les 9 meilleures équipes de la poule pour s’éviter une mauvaise issue.

Crédit photo : asse.fr