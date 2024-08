Après la défaite stéphanoise face à Monaco (0-1), la rédaction de Peuple-Vert.fr a attribué une note à chaque joueur de l’ASSE.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Marwann Nzuzi (4) : Installé sur le flanc gauche de la défense, Nzuzi avait la lourde tâche de faire oublier Maçon ou Pétrot, mais également de montrer ses qualités à Olivier Dall’Oglio en match officiel. Grosse pression sur le jeune joueur du centre de formation qui a su se libérer assez rapidement. Toutefois, le manque d’expérience, les limites techniques et la qualité de l’adversaire lui ont fait prendre le bouillon assez rapidement, peu aidé par Abdelhamid, il est vrai… Nzuzi doit encore progresser, mais on ne peut que reconnaître son implication et sa volonté de bien faire.

Beres Owusu (5) : Owusu n’évoluait pas à son poste, pourtant, il a su s’en tirer avec les honneurs. Sous pression pendant une grande partie de la rencontre, le jeune défenseur central de métier a plutôt contenu avec sang-froid les assauts monégasques. Il a su s’extirper de situations chaudes, sous pression, et se montrer intéressant dans la relance. Son association avec Batubinsika fut également une clé de sa performance.

Yunes Abdelhamid (4) : La nouvelle recrue stéphanoise a été recrutée pour son expérience et sa solidité défensive. Face à des adversaires comme Embolo, Balogun ou Minamino, la soirée aura été compliquée. Auteur de gestes de classe, comme ce tacle in-extremis en seconde mi-temps, il s’est aussi montré fébrile dans certaines situations. Pas encore complètement dans le rythme, on en attend plus, même si sa présence sur la pelouse est de nature à rassurer les jeunes. Pris sur le but de Minamino, il aura peut-être un meilleur rendement avec des latéraux plus expérimentés.

Dylan Batubinsika (5) : Un match sérieux de la part du stéphanois qui démontre qu’il est un cadre de cette défense. Il n’a toutefois pas pu briller comme à son habitude face à des adversaires de niveau « Ligue des champions ». Sous pression permanente, il s’en est tiré, mais a beaucoup moins existé en termes d’impact.

Florian Tardieu (4) : Soirée compliquée pour Tardieu qui a clairement eu du mal à contrôler les assauts monégasques. Minamino, Zakaria ou encore Camara lui ont donné du fil à retordre. S’il possède l’expérience, les jambes commencent à manquer face à des adversaires d’un tel niveau et opposant un tel rythme.

Mathys Amougou (6) : Un match de très belle qualité pour celui qui est annoncé comme le joyau du centre de formation. Des sorties de balle sous pression de grande qualité, une vision du jeu qui a permis aux Verts de se projeter vers l’avant en exploitant le peu d’espaces laissés libres par Monaco. On lui a donné sa chance et il a su la saisir. On a hâte de le revoir !

Ben Old (5) : Le Néo-zélandais a rendu une copie pleine d’envie. Il va maintenant falloir qu’il s’adapte tactiquement et qu’il gagne en lucidité. S’il est parti à plusieurs reprises dans des cavalcades vers l’avant, il a parfois manqué de vista au moment de servir ses partenaires. Son abnégation et son caractère sont toutefois l’assurance qu’il va développer son potentiel assez rapidement. À revoir…

Mathieu Cafaro (5) : Il manque encore de l’essence dans son réservoir. Mathieu Cafaro a tenté, mais il a semblé fatigué et moins en jambe qu’à son habitude. Cafaro n’a pas fait de différences sur son côté gauche, mais la présence de Nzuzi, moins offensif qu’un Maçon, n’a pas aidé.

Zuriko Davitashvili (4) : Un match très compliqué pour la nouvelle recrue bordelaise. Sur son côté droit, il a bien tenté d’échapper aux cerbères monégasque, il a souvent été rattrapé ou effectué les mauvais choix. Il aurait tout de même pu être l’auteur d’une passe décisive si le VAR n’avait pas annulé le but de Sissoko. Davitashvili va devoir rapidement prendre « des cannes » et gagner en lucidité.

Ibrahim Sissoko (5) : Un match frustrant pour le buteur stéphanois. Certains diront qu’il a vendangé, d’autres qu’il a su exploiter le peu d’occasions qu’il a eues. Un tir hors cadre, un autre bien sorti par le portier de Monaco et deux buts refusés… De bonnes attitudes au moment de jouer son rôle de pivot également. Le bilan n’est pas si mauvais et on espère le voir inscrire rapidement son premier but en Ligue 1 !

Le joueur du match

Gauthier Larsonneur (7) : Le portier stéphanois restait sur une campagne de matchs amicaux compliquée après avoir encaissé de nombreux buts. Hier, Larsonneur a rassuré et pas qu’un peu ! Il s’est distingué d’entrée de jeu en sortant sur sa ligne une frappe de Balogun. Par la suite, il a rassuré dans les airs et a surtout remporté plusieurs face-à-face, notamment face à l’intenable Minamino. Sur le but qu’il encaisse, il ne peut pas grand-chose. Certains auraient préféré qu’il s’expose moins au lob, mais le geste du Japonais était de grande classe.

L’entraîneur

Olivier Dall’Oglio (5) : Handicapé pour constituer son groupe par des blessures ou des suspensions, ODO a proposé une défense inédite. Le pari a presque été réussi. On regrettera peut-être que Pedro n’ait pas été choisi à la place de Nzuzi, mais aurait-il tenu durant une rencontre complète ? De la même manière, Aiki aurait peut-être pu arriver plus tôt dans la partie en lieu et place de Cafaro…