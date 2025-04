La 30ᵉ journée de Ligue 1 s’annonce explosive en bas de tableau. L’ASSE reçoit Lyon pour un derby à très haute tension, tandis que ses concurrents directs, Le Havre et Reims, affrontent respectivement le PSG et Toulouse. Analyse des enjeux d’un week-end capital pour le maintien.

L’ASSE dans l’arène : derby sous haute pression à Geoffroy-Guichard

Dimanche soir (20 h 45), l’AS Saint-Étienne accueillera l’OL pour un derby qui pourrait peser très lourd dans la course au maintien. Actuellement 17e avec 24 points, les Verts doivent impérativement prendre des points pour rester au contact du 16ᵉ, Le Havre (27 pts), et du 15ᵉ, Reims (29 pts).

Un succès face à l’ennemi lyonnais permettrait de relancer totalement la dynamique stéphanoise, d’autant que Lyon sortira d’un match très exigeant à Manchester United, en Ligue Europa. L’occasion parfaite pour profiter d’une potentielle baisse physique des Gones.

Le Chaudron sera en feu pour l’occasion, avec la présence du propriétaire Larry Tanenbaum dans les tribunes. L’ASSE jouera avec ses tripes, portée par un public prêt à rugir dans ce rendez-vous capital. L’objectif est clair : revenir à hauteur du Havre et espérer un faux pas normand au Parc des Princes.

Le Havre condamné à l’exploit au Parc

Samedi à 17 h, Le Havre se déplace au Parc des Princes pour affronter un Paris Saint-Germain invaincu et bien décidé à conclure sa saison de Ligue 1 en beauté. Les hommes de Didier Digard restent sur une humiliation à domicile contre Rennes (1-5), une défaite qui a écorné leur confiance… et leur goal average.

Le PSG, qui prépare également une demi-finale européenne, aura tout de même des ambitions claires : enchaîner et faire tourner tout en restant invincible. Pour Le Havre, prendre un point serait déjà un petit miracle, d’autant que les Normands affichent un calendrier cauchemardesque sur les prochaines journées (Monaco, Marseille, Strasbourg…).

Une défaite combinée à un succès de l’ASSE dimanche relancerait totalement la course au barrage, voire au maintien direct. Le Havre a donc tout à perdre ce week-end.

Reims sous surveillance à Toulouse

À 17 h 15 dimanche, le Stade de Reims se déplacera à Toulouse, un adversaire direct au classement (12ᵉ avec 34 pts). Avec seulement deux points d’avance sur Le Havre et cinq sur l’ASSE, les Rémois sont loin d’être tirés d’affaire, d’autant qu’ils affronteront Saint-Étienne lors de la 33e journée.

Le danger pour Reims ? Une spirale négative qui pourrait les faire chuter brutalement. Avec un seul succès sur les six dernières journées, les hommes de Will Still n’ont plus de marge. Un revers à Toulouse les remettrait dans le rouge… surtout si Le Havre et Sainté grappillent des points.

Une journée charnière pour le bas de tableau

Voici les affiches clés de la 30e journée pour la course au maintien :

🟥 Paris SG – Le Havre (samedi, 17 h)

(samedi, 17 h) 🟥 Reims – Toulouse (dimanche, 17 h 15)

(dimanche, 17 h 15) 🟩 Saint-Étienne – Lyon (dimanche, 20 h 45)

Un week-end à fort potentiel de bascule : si l’ASSE bat Lyon et que ses rivaux chutent, le classement pourrait être totalement relancé. Dans le cas contraire, les Verts verraient leurs chances de maintien s’amenuiser sérieusement. La pression est maximale, l’enjeu vital.

Ligue 1 - Journée 30

📅 Vendredi 18 avril

🕘 20 h 45 – Rennes vs Nantes

📅 Samedi 19 avril

🕔 17 h – Paris SG vs Le Havre

🕖 19 h – Monaco vs Strasbourg

🕘 21 h 05 – Marseille vs Montpellier

📅 Dimanche 20 avril

🕒 15 h – Lille vs Auxerre

🕔 17 h 15 – Nice vs Angers

🕔 17 h 15 – Brest vs Lens

🕔 17 h 15 – Reims vs Toulouse

🕘 20 h 45 – Saint-Étienne vs Lyon