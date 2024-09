Fortement critiquée ces dernières semaines pour les montants de son offre, le diffuseur principal de la Ligue 1, DAZN, a annoncé une nouvelle proposition pour suivre le championnat.

Un feuilleton rocambolesque

À la recherche de diffuseur pour son championnat, la Ligue de Football Professionnel avait trouvé preneur du côté de DAZN à l’issue d’un long feuilleton estival. Ainsi, début juillet, la plateforme a acquis, p0ur millions d’euros en moyenne par an, les droits de retransmission TV pour de huit matches de L1 par journée. BeIN Sports, de son côté, ne disposait que d’une rencontre pour 100 millions d’euros annuels.

Vivement critiquée pour le montant de son offre, DAZN proposait en effet un tarif exorbitant aux suiveurs du football Français. Plus précisément, 29,99 euros par mois avec un engagement d’un an, ou 39,99 euros par mois sans engagement. Inaccessible, l’abonnement a provoqué une ruée vers les plateformes de streaming illégales.

Dans une interview accordée au Parisien, le PDG de DAZN France fustigait cette migration : « Le piratage, c’est du vol. Il ne faut pas l’appeler autrement. Aujourd’hui, on a une promotion du piratage qui est faite dans la presse, sur l’usage illégal d’accès au contenu, et c’est un scandale. Denonce-t-il. « Aujourd’hui, quand vous lisez que Telegram est ‘une alternative à DAZN’… c’est faux et archifaux. C’est le vol qui est une alternative à DAZN. Et ceux qui sont derrière ça ou l’IPTV, ce sont des organisations criminelles, mafieuses, pédocriminelles »

Une offre promotionnelle pour la Ligue 1

En réponse à la vague de détracteurs, Brice Daumin, patron de DAZN France, a annoncé à AFP le lancement d’une promotion ce mardi, valable du 10 au 22 septembre 2024. La plate-forme de streaming britannique prévoit en effet la baisse du tarif des offres annuelles et mensuelles. « Concernant l’offre mensuelle (sans engagement) qui est de 39,99 euros, les deux premiers mois vont être à 19,99 euros. Donc moins 50% sur les deux premiers mois. Et nous allons faire une promotion exceptionnelle sur l’offre annuelle qui est aujourd’hui à 29,99 euros (par mois), qui sera de 19,99 euros sur 12 mois », avance le PDG de DAZN France.

Soulagement pour les fans de Ligue 1 ? Affaire à suivre …