Le MHSC solide cet après-midi s’est imposé 1-0 sur la pelouse de Laval lors de la 8ᵉ journée de Ligue 2 BKT. Un succès précieux grâce à Alexandre Mendy, qui permet aux Montpelliérains de rester dans la première partie de tableau. En conférence de presse, Zoumana Camara a livré son analyse, entre satisfaction et lucidité.

Battu mardi à domicile par Boulogne-sur-Mer (1-3), Montpellier devait réagir. C’est chose faite à Laval, même si le coach reconnaît que son équipe est encore en apprentissage.

"Dans ce championnat si tu n'est pas prêt, tu es puni."

« Boulogne était une erreur. On a une équipe encore jeune, un peu naïve. Après avoir gagné contre Bastia, les joueurs ont cru que Boulogne serait une formalité. Mais dans ce championnat, si tu n’es pas prêt, tu es puni. Je ne vais pas me cacher derrière ça, mais je découvre encore ce groupe », a expliqué Camara. Avec 11 points au compteur et une 6ᵉ place provisoire, le MHSC reste en rodage mais avance malgré tout.

Camara souligne l’équilibre collectif de Montpellier

Au-delà du résultat, l’entraîneur a apprécié l’implication collective, notamment sur l’action du but.

« L’important, c’est la présence de beaucoup de joueurs dans la surface. Tout entraîneur cherche cet équilibre. Amener du monde devant sans se mettre en danger derrière. »

Interrogé sur la sortie d’Alexandre Mendy à l’heure de jeu, le coach à tenu à rassurer les supporters de la Paillade.

« Non, ce n’est pas un coup. C’est simplement de la gestion. Depuis le début de la saison, il y a de la fatigue avec l’accumulation des matchs pour Alexandre. On sort d’une rencontre où on a joué une heure à dix, à se prendre des transitions. Une semaine à trois matchs. Il fallait gérer. »

"Pas dans la même catégorie"

Camara s’est enfin projeté sur la réception de l’AS Saint-Étienne, match attendu par les supporters montpelliérains.

« On ne boxe pas dans la même catégorie. Ce n’est pas un manque d’ambition que de dire ça, mais du réalisme. On va tout faire pour se préparer à gagner. On attend notre public pour en faire un match de gala, que les joueurs se libèrent. »

Un discours lucide et mesuré, qui illustre bien la volonté du coach Montpelliérain d’avancer pas à pas avec un groupe en construction. La réception de l'ASSE sera une opportunité pour le coach de montré des joueurs libérés et un MHSC solide face à l'un des prétendant à la montée.

Source : BeIN Sports