Semaine intense en perspective pour les équipes de l'AS Saint-Étienne ! Alors que la trêve internationale approche, les Verts s’apprêtent à disputer un déplacement crucial sur la pelouse de Montpellier, ce samedi (20h), dans le cadre de la 9e journée de Ligue 2 BKT. Une rencontre charnière pour les hommes d'Eirik Horneland.

Cette semaine ne sera pas marquée uniquement par le rendez-vous des pros : les regards se tourneront également vers le Chaudron, qui accueille samedi à 17h un choc très attendu en Arkema Première Ligue entre l’ASSE Féminine et l’OM. Les joueuses de Laurent Mortel auront à cœur de briller devant leur public.

À cela s’ajoutent les rendez-vous des équipes de la formation (U17, U19, N3) et les traditionnelles séances d'entraînement ouvertes au public, sans oublier les animations autour du stade Geoffroy-Guichard (visites guidées, musée...). En somme, une nouvelle semaine bien remplie dans le Forez, où toutes les catégories seront sur le pont. Voici, en détail, le programme complet du 29 septembre au 5 octobre.

La semaine de l'ASSE

Lundi 29 septembre

Entraînement des pros féminines à huis clos.

Mardi 30 septembre

Entraînement des pros ouvert au public au Centre sportif Robert-Herbin (10h30) et entraînement des pros féminines à huis clos.

Mercredi 1er octobre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des pros féminines ouvert au public au Salif-Keita (10h30).

Jeudi 2 octobre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des pros féminines ouvert au public au Salif-Keita (10h30).

Conférence de presse avant Montpellier-ASSE (Ligue 2 BKT) et conférence de presse avant ASSE-Marseille (Arkema Première Ligue)

Vendredi 3 octobre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des pros féminines à huis clos.

Samedi 4 octobre

Arkema Première Ligue (Journée 4) : ASSE - Marseille au stade Geoffroy-Guichard (17h)

National 3 (Journée 5) : Feurs - ASSE au stade Maurice Rousson (18h)

Ligue 2 BKT (Journée 9) : Montpellier - ASSE au stade de la Mosson (20h)

Dimanche 5 octobre

Entraînement des pros à huis clos à l'Étrat.

U19 National (Journée 7) : Monaco - ASSE au stade intercommunal de Beaulieu (11h)

U17 National (Journée 7) : ASSE - Cavigal Nice au stade Georges-Bereta (13h)

Source : ASSE.fr