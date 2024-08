Le mercato entre dans la dernière ligne droite. Il reste cinq jours aux différents clubs pour ajuster leur effectif. Nul doute qu’il y aura de nombreux mouvements dans cette période phare : le money time. L’ASSE ne dérogera pas à la règle et se veut active tant sur les arrivées (deux à trois espérés) que sur les départs (3 espérés).

Le match contre Le Havre a souligné des manques criants au sein de l’équipe stéphanoise. Bien que composé de nombreux nouveaux joueurs, les hommes de Dall’Oglio se sont montrés en difficulté face à une équipe de leur championnat. Un match qui va forcément appuyer la nécessité de voir arriver un milieu sentinelle et un numéro 9. Idéalement, un joueur faisant le lien entre le milieu et l’attaque comme le faisant Chambost ne sera pas de trop non plus !

Une sensation de la ligue 1 à l’ASSE ?

Après avoir essuyé les échecs de Ludovic Ajorque mais aussi de Thierno Barry, l’ASSE continue de prospecter pour s’offrir l’attaquant qui va changer le visage offensif de l’équipe. Un dossier qui devrait se concrétiser dans les derniers jours du mercato.

Selon les informations de l’Equipe : « La priorité se concentre autour d’un numéro 6 et d’un 9. Pour la sentinelle, les regards se tourneraient notamment vers Lens. En ce qui concerne le numéro 9, Andy Delort (32 ans), parti prospecter en Turquie (Kasimpasa) et dont la clause de départ de Umm-Salal (Qatar) s’élève à 2 millions d’euros, demeure candidat. L’AS Saint-Étienne préférerait un buteur plus jeune, répondant au profil du Lorientais Mohamed Bamba (22 ans), mais les Verts partent de loin sur ce dossier. »

Qui es-tu Mohamed Bamba ?

Cet attaquant ivoirien est formé en Côte d’Ivoire dans son pays natal. Il s’offre une première expérience européenne en D2 israélienne avec le club de l’Hapoel Rishon leZion. En 101 matchs disputés avec son équipe israélienne, il inscrira la bagatelle de 30 buts et 11 passes décisives. Des performances qui attirent l’œil du club autrichien de Wolsberger. L’ancien club du néo-stéphanois Augustine Boakye. Les deux joueurs vont jouer ensemble pendant 6 mois lors de la saison 2023-2024. Pendant ces quelques mois, Mohamed Bamba se montre convaincant en inscrivant 6 buts et en délivrant 3 passes décisives en 15 matchs.

Des performances et des statistiques qui plaisent aux recruteurs lorientais. Mal en point à la mi-saison et embarqué dans une mission sauvetage, les merlus décident de recruter Mohamed Bamba, six mois seulement après son arrivée en Autriche. Le 26 janvier, l’offre de 5 millions d’euros de Lorient est acceptée et le puissant buteur ivoirien rejoint la Bretagne. 16 matchs plus tard, il s’offre le luxe d’inscrire 8 buts et de délivré 3 passes décisives en ligue 1. Malheureusement, le FC Lorient est relégué en fin de saison. Actuellement en ligue 2, le joueur n’a pris part à aucune rencontre. Son départ semble inéluctable.

Getafe ou l’ASSE ?

Le joueur est surveillé depuis de nombreuses semaines par le club de Getafe. Footmercato donnait davantage d’informations à ce sujet en milieu de semaine dernière : « Déterminé à l’idée de rejoindre la Liga, un choix qu’il a d’ailleurs indiqué à sa direction, l’attaquant lorientais est convoité depuis plusieurs semaines par Getafe. Son départ n’est cependant pas encore acté. Dans cette optique, L’Equipe indique, ce jeudi, que la direction ibérique s’apprête à formuler une nouvelle offre aux Merlus. Une proposition de prêt avec une option d’achat différente des premières propositions. Reste désormais à savoir si cette nouvelle tentative s’avérera fructueuse. »

Alors que Getafe peine à conclure ce dossier, l’ASSE est-elle en passe de doubler le club espagnol pour s’offrir les services de Mohamed Bamba ?

Carte d’identité du joueur