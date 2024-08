Le 2ème journée de championnat de Ligue 1 a livré son verdict. Les cadors n’ont pas failli, si ce n’est Rennes. Tous sont au rendez-vous après deux journées de chamionnat ! Quant à l’OL et l’ASSE, les deux ennemis jurés, ils ne décollent pas avec zéro point chacun !

Paris SG 6 0 Montpellier HSC B. Barcola 4′

M. Asensio 24′

B. Barcola 53′

A. Hakimi 58′

W. Zaïre-Emery 60′

L. Kang-In 82′



Vendredi, le PSG rencontrait des Montpelliérains qui semblent déjà en grande difficulté. Étrillés 6-0, les hommes de Der Zakarian vont certainement s’affairer d’ici la fin du mercato, mais pour cela, le MHSC devra vendre des joueurs… La saison risque d’être longue et douloureuse pour les sudistes. De son côté, le PSG a, aux dires de leur coach, accompli un match qui « frôle la perfection ». L’après Kyllian Mbappé semble bien être bien négocié par le club de la capitale… Bradley Barcola a ouvert le score dès la 4e minute et a ajouté un deuxième but en seconde période. Marco Asensio, Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery, et Lee Kang-In ont également trouvé le chemin des filets. Cette victoire place provisoirement le PSG en tête du championnat.

Début de crise à l’OL, l’ASSE rate sa première !

O Lyon 0 2 AS Monaco E. Ben Seghir 65′

L. Camara 80′

L’OL a raté ses débuts dans son Groupama Stadium. Après s’être fait balayer à Rennes, les Gones ont été battus à domicile par Monaco. Un scénario qui n’avait peut-être pas été envisagé du côté du Rhône où John Textor doit toujours vendre pour 80 millions de joueurs… L’AS Monaco s’est imposée 2-0 au Groupama Stadium, infligeant à l’OL sa deuxième défaite consécutive en Ligue 1. Après une première mi-temps sans but, Eliesse Ben Seghir a ouvert le score pour Monaco à la 65e minute, suivi d’un deuxième but signé Lamine Camara à la 80e minute. Malgré quelques tentatives de Lyon, l’équipe n’a pas réussi à revenir dans la partie. Monaco a dominé globalement le match, tandis que Lyon a montré des difficultés persistantes en attaque. Le match s’est terminé sur une note tendue avec l’expulsion de Camara dans les arrêts de jeu.

Lille OSC 2 0 SCO Angers T. Meunier 34′

M. Bayo 90′ +5

La rencontre, dominée par Lille, a vu Thomas Meunier ouvrir le score à la 34e minute, marquant son premier but sous ses nouvelles couleurs. Malgré plusieurs tentatives d’égalisation par Angers, notamment grâce à deux interventions décisives du gardien lillois Lucas Chevalier, les Dogues ont assuré leur victoire grâce à un but de Bayo dans les arrêts de jeu (90+5′). Cette victoire permet à Lille de décrocher six points en deux matchs, tandis qu’Angers reste sans victoire​.

AS St-Etienne 0 2 Le Havre AC A. Toure (pen) 57′

A. Sangante 67′

L’AS Saint-Étienne a subi une défaite à domicile contre Le Havre. Dans un stade amputé de ses kops, les Verts ont manqué d’efficacité face à une équipe du Havre bien organisée et réaliste. Les Havrais ont ouvert le score grâce à Touré sur pénalty avant que Sangante ne scelle la victoire en fin de match sur corner. Les Stéphanois, qui n’ont toujours pas marqué cette saison, devront vite réagir pour éviter une crise naissante.

Brest perd le Nord !

RC Lens 2 0 S Brestois 29 J. Chavez 19′ (csc) 45′

Le RC Lens a battu Brest 2-0 ce dimanche. Les Lensois ont ouvert le score en première mi-temps grâce à Chavez, avant de doubler la mise grâce à un but contre son camp de Brest. Lens poursuit son bon début de saison après sa victoire contre Angers lors de la première journée. Brest, de son côté, a du mal à trouver ses repères après une lourde défaite contre Marseille la semaine dernière.

FC Nantes 2 0 AJ Auxerre M. Simon 14′ B. Guirassy 90′ +6

Le FC Nantes a remporté une victoire 2-0 contre l’AJ Auxerre. Les Nantais ont pris l’avantage grâce à un but de Moses Simon, qui a ouvert le score dès le premier quart d’heure de jeu. Guirassy a scellé la victoire nantaise en toute fin de match, au bout des arrêts de jeu. Cette victoire est importante pour Nantes, qui cherchait à se relancer après un match nul lors de la première journée. Auxerre, de son côté, a terminé le match à dix après l’expulsion de Onaiwu (53e). Les Bourguignons peuvent nourrir quelques regrets…

OGC Nice 1 1 Toulouse FC J. Clauss 53′ S. Babicka 73′

L’OGC Nice et Toulouse ont fait match nul 1-1 ce dimanche. Après une première période sans but, Jonathan Clauss, fraîcheme,nt arrivé chez les Aiglons, a ouvert le score pour Nice à la 53e minute. Toulouse a réagi en égalisant grâce à Shavy Babicka à la 73e minute. Malgré plusieurs occasions, aucune des deux équipes n’a réussi à prendre l’avantage. Une bonne opération pour Toulouse.

RC Strasbourg 3 1 Stade Rennais FC A. Santos 23′

E. Emegha 48′

(csc) 87′ L. Blas 57′

Strasbourg a remporté une victoire convaincante 3-1 contre Rennes. Le match a débuté fort pour Strasbourg avec un but d’Andrey Santos dès la 23e minute. Emanuel Emegha a doublé la mise peu après le début de la seconde période (48e). Rennes a réduit l’écart grâce à Ludovic Blas à la 57e minute, mais un but contre son camp de Christopher Wooh à la 87e minute a scellé la défaite des Bretons. Rennes a tenté de revenir, mais sans succès, subissant ainsi sa première défaite de la saison. Strasbourg a su capitaliser sur ses occasions, tandis que Rennes, malgré de bonnes intentions, a manqué de tranchant.

L’ASSE à la relance en Ligue 1 ?

O Marseille 2 2 Stade de Reims A. Harit 25′ M. Greenwood 71′ S. Akome 51′ Y. Fofana 55′ ‘

L’OM devait confirmer son carton de la semaine dernière à Brest (5-1) en tentant de l’emporter face à Reims en clôture de cette 2ème journée de championnat. La première mi-temps a confirmé les bonnes dispositions de l’OM avec un but d’Amine Harit à la 25e. Celui qui avait déjà délivré deux passes décisives la semaine passée confirme sa bonne forme du moment. Rapidement en seconde mi-temps, Reims revient dans le match grâce Sergio Akieme à la 51e. Quatre minutes plus tard, Reims créé la surprise et passe devant. Une superbe réalisation signée Yaya Fofana. Mais l’OM ne craque pas et égalise à la 71e. Mason Greenwood permet aux olympiens de revenir dans le match (2-2). C’est le score final de cette rencontre. La meilleure opération semble malgré tout être pour Reims