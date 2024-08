Les rumeurs et retournement de situation vont s’accumuler lors de ces cinq derniers jours qui s’annoncent complètement fous. En effet, l’ASSE va se montrer ambitieuse et devrait recruter au moins deux joueurs supplémentaires. Aussi, des départs sont espérés. L’une des recrues pourrait être Muhammad Cham au cours d’un imbroglio assez cocasse.

C’est une information qui a fuité hier soir lors de la rencontre entre l’ASSE et le HAC. En effet, le 10sport annonçait que « L’ASSE se retrouve dans une drôle de situation à quelques jours de la fin du mercato estival. Les Verts viennent de terminer des discussions avec le Clermont Foot Auvergne. Les deux clubs ont quitté la table des négociations avec un accord pour le transfert d’un joueur clermontois. Un montant d’environ 5 millions d’euros a été convenu pour Muhammed Cham, milieu très offensif de 24 ans, qui dispose d’un bon de sortie. Mais le souci, c’est que l’international autrichien a d’autres intentions que de poser ses valises dans le Forez… »

Le joueur est déjà en Turquie…

Le joueur, poussé par son entourage, a rejoint la Turquie alors que le Clermont foot n’a pas d’accord avec le club de Trabzonspor. Aussi, le joueur a été photographié à plusieurs reprises avec des écharpes du club turc (voir la photo ci-dessous). Seulement, la situation semble bloqué, et ce, depuis plusieurs jours.

💥Trabzonspor un yeni trasferi mohammed Cham Trabzon’a indi pic.twitter.com/QzbBqHiPgJ — TRABZONSPOR KAPLANI 🐅 (@k_berke72159) August 24, 2024

… mais est loin d’avoir signé, l’ASSE à l’affut ?

En effet, selon les informations de Space CF63 (confirmé également par Saber Desfarges, journaliste à TF1), les agents de Cham mettraient la pression pour qu’il rejoigne la Turquie. Un deal semble t-il plus intéressant, seulement Clermont et Trabzonspor n’ont pas d’accord et peine à en trouver un. D’ailleurs, les représentants du joueur mettent la pression sur les deux clubs afin d’accélérer les négociations.

Placé à l’affut, l’ASSE pourrait-elle profiter de cet imbroglio ? L’option reste crédible, d’autant que l’avenir du joueur ne s’écrira pas en Auvergne ! Pour rappel, l’international autrichien sort d’une belle saison (8 buts et 4 passes décisives) avec son équipe de Clermont relégué en ligue 2 (18e et lanterne rouge).

🚨💣 | 𝗜𝗡𝗙𝗢 𝗠𝗨𝗛𝗔𝗠𝗠𝗘𝗗 𝗖𝗛𝗔𝗠

Après l’information de @le10sport et @AlexisBernard10, nous avons voulu vérifier de notre côté (auprès d’une source fiable) l’information. – Le Clermont Foot à UN ACCORD avec l’ASSE

– Le Clermont Foot N’A PAS D’ACCORD avec Trabzonsport… pic.twitter.com/ldzNmPOGnH — Space CF63 (@SpaceCf63) August 25, 2024

Carte d’identité du joueur