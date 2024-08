L’ASSE a recruté plusieurs jeunes joueurs via la data durant ce mercato estival. Ben Old a par exemple été repéré grâce à l’outil. Le joueur Néo-Zélandais réalise jusqu’à présent une très bonne préparation et devrait logiquement être titulaire samedi à Monaco, à l’occasion de la reprise du championnat. Pour But! Saint-Etienne, Michael Burgess, journaliste au New Zealand Herald, s’est livré sur les qualités, l’arrivée et l’intégration de Ben Old. Extraits ci-dessous.

« Il avait la possibilité d’aller en Angleterre ou aux Pays-Bas. Mais le projet de l’ASSE lui a vraiment plu. »

Le journaliste local a d’abord été interrogé sur les points forts du natif d’Auckland : « Généralement, nous formons des joueurs défensifs. Lui (Ben Old), c’est un joueur créatif, fin techniquement, très rapide. Il a vraiment du talent. C’est un bon dribbleur mais il est collectif, il a une bonne vision du jeu. Après, il aura en face de lui des joueurs plus forts que ceux qu’il a pu rencontrer jusqu’ici, plus puissants. Ils mettront sans doute plus d’impact. Mais il a les qualités pour faire face à ça, je pense. »

Michael Burgess nous apprend aussi que Ben Old aurait pu ne pas rejoindre l’ASSE. En effet, il avait d’autres sollicitations en Europe, mais a privilégié les Verts : « Il avait la possibilité d’aller en Angleterre. Aux Pays-Bas aussi. Mais le projet de Saint-Etienne lui a vraiment plu. C’est son choix. »

Enfin, il se montre confiant à propos de l’intégration de Ben Old : « Je crois que sa petite amie est restée en Nouvelle Zélande pour ses études. Son agent était là en juillet. Il va sans doute revenir bientôt. (…) Je sais qu’il avait très envie d’apprendre la langue. C’est un garçon intelligent. Il vient d’avoir 22 ans mais il est mature. Et il est déterminé. Il est focus. Il veut réussir. »

Crédit photo : asse.fr