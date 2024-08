Pierre Cornud n’est pas un nom connu du football français. Pourtant, le latéral gauche, actuellement sous contrat au Maccabi Haifa, s’est avéré une valeur sûre dans tous les clubs par lesquels il est passé. Selon sport5il, Pierre Cornud pourrait poser ses valises à l’ASSE… Présentation d’un joueur au parcours atypique.

Pierre Cornud, 27 ans, est né le 12 décembre 1996 à Avignon. Sa petite taille, 1m77, en fait un joueur mobile et tout à fait adapté au profil du latéral moderne qui de nos jours doit être aussi rapide et précis techniquement qu’endurant.

Les regrets à Montpellier…

Pierre Cornud n’a pas été retenu par Montpellier. Un échec dont un comprend qu’il éprouve encore une forme de regrets : « Je pensais vraiment signer pro. Normalement, il y a un signe qui ne trompe pas : quand ils t’envoient faire des tests à la clinique, c’est que tu vas signer pro. Et moi, je les ai faits ces fameux tests. On était trois et finalement, il y en a qu’un qui a signé pro, c’est Pierrick Fito. Montpellier, c’était un club que je m’étais approprié, j’ai vécu le titre quand j’arrive. C’était devenu mon club de cœur, Montpellier. J’avais fait ramasseur de balle à domicile contre Arsenal en Ligue des Champions », raconte-t-il chez nos confrères de Allez Paillade.

« Après Montpellier, je suis parti à Dijon pour deux ans. Je m’intègre bien, je suis capitaine avec l’équipe 2. Mais c’est la fin de l’année, je ne signe pas pro. Je repars à Avignon et je fais ma préparation en National avec Marseille Consolat. Là-bas, Mallorque me contacte et me fait signer un contrat de trois ans, que j’ai renouvelé pour deux ans de plus. »

Pierre Cornud l’expliquait lui-même au Dauphiné Libéré en 2022, avant une confrontation face au PSG avec son club d’Haifa :« Il y a ceux pour qui la trajectoire est toute tracée, sans embûches et ceux qui, comme moi, ont un parcours plus tortueux. Tout le monde ne peut pas être Mbappé ! »

Pierre Cornud : Un parcours à l’accent espagnol

Pas de doute, celle de Pierre Cornud n’est pas linéaire ! En 2020, il est prêté par Mallorque à Oviedo et évolue avec la réserve du club. Il ne peut toutefois accéder à l’équipe A au risque de ne plus pouvoir évoluer avec la B, et ce, en vertu d’un règlement de la ligue espagnole. Qu’à cela ne tienne, il est ensuite prêté à Ibiza durant l’hiver 2020. Il part ensuite pour Sabadell où il effectue une saison pleine avant de revenir à Oviedo par la grande porte en 2021. Il n’y restera qu’une seule saison avant de s’engager en Israël, du côté du Maccabi Haifa en 2022.

Au final, Pierre Cornud a vécu des moments compliqués et tortueux, notamment lors de ses débuts en Espagne. Il n’a pas réussi à s’imposer rapidement dans les équipes de jeunes, mais ses efforts pour s’adapter à un nouveau pays et à un nouveau football ont porté leurs fruits. le latéral français s’est ainsi forgé, comme d’autres avant lui, un mental de fer au contact de clubs et de divisions au sein desquels il a fallu faire preuve de caractère.

Lors de la saison 2022-2023, Cornud a donc rejoint Maccabi Haifa. Il y a rapidement trouvé sa place, aidant son équipe à performer, notamment en Ligue des Champions. Bien que ses statistiques personnelles n’aient pas été marquées par des buts, son rôle défensif et ses qualités de passeur (15 passes décisives en deux saisons) ont contribué à stabiliser la défense du club israëlien et booster son attaque. Pierre Cornud incarne véritablement le latéral moderne et semble capable de s’imbriquer dans le puzzle que composent les dirigeants et Olivier Dall’Oglio à l’ASSE.

Pierre Cornud : Une valeur sûre en Israël et sur la scène européenne

Pierre Cornud est un latéral gauche polyvalent et possédant d’indéniables qualités techniques. Capable de délivrer des centres précis depuis les ailes, il contribue régulièrement aux phases offensives en se muant en passeur décisif. Endurant, il couvre toute la longueur du terrain, aussi bien en défense qu’en attaque. Au-delà son engagement offensif, Cornud est un joueur qui reste fiable sur le plan défensif. Sa polyvalence lui permet de jouer à la fois en tant que latéral gauche et milieu gauche, offrant ainsi une certaine flexibilité tactique.

À 27 ans, Pierre Cornud entre dans la phase la plus importante de sa carrière. Son passage au Maccabi Haifa, qui joue régulièrement sur la scène européenne, lui offre une visibilité accrue. Ses qualités techniques et son expérience dans plusieurs pays lui donnent l’avantage d’être un joueur adaptable. Il n’est ainsi pas étonnant que l’ASSE se penche sur ce profil qui s’est forgé à la force du poignet. Il semble posséder toutes les caractéristiques susceptibles d eplaire au coach et aux supporters. Pierre Cornud offre par ailleurs de réelles garanties quant à sa capacité à rapidement s’adapter à un championnat comme la Ligue 1. Ses campagnes en coupe d’Europe et ses performances (7 passes décisives sur la scène européenne) prouvent qu’il est capable d’élever son niveau.

Principaux clubs

Maccabi Haifa (Israël)

Apparitions : 94 matchs. 1 but, 15 passes décisives en Ligat ha’Al et compétitions européennes. A participé à la Ligue des Champions, Ligue Europa, et Ligue Conférence



Real Oviedo (Espagne)

32 matchs en Liga2 (Segunda División). 3 buts, 9 passes décisives​



CE Sabadell FC (Espagne)

29 matchs en Liga2 . 6 passes décisives​



Real Balompédica Linense (Espagne)

35 matchs en Segunda División B



RCD Mallorca et UD Ibiza (Espagne)