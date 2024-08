Ce mercredi, la réserve de l’ASSE devait affronter le PSG. C’est en tout cas ce qui était annoncé par le programme affiché par le site officiel du club en début de pré-saison. Finalement, le groupe élite du PSG semble plus en difficulté que prévu à se mettre en place du côté de la capitale. Le match a donc été annulé. Razik Nedder et son staff ont donc dû rebondir en trouvant une autre rencontre amicale après le tournoi de Ploufragan.

À trois jours du déplacement de l’équipe professionnelle à Monaco, le match d’aujourd’hui donnait déjà une première tendance. Alors que plusieurs jeunes joueurs étaient encore présents dans le groupe contre Kiel, Olivier Dall’Oglio ne pourra amener que 20 joueurs en principauté !

La compo de l’ASSE

Houngbo-Civier – Achour, Camara, Ndiaye, Makhloufi – Sahraoui, Gadegbeku, Cisse – Kies, Nguessan, Agesilas

Sont entrés au jeu : Delacroix, Kinunga, El Jamali, Cateland, J.Mouton, Mayilla, Dieye.

À noter donc la présence de Jebryl Sahraoui avec le groupe réserve.

Résumé de la rencontre

Les Verts se sont imposés 3-2. Après avoir mené 2-1 à la mi-temps grâce à des buts de Kenzo Kies et Djylian Nguessan. El Hadji Dieye a inscrit le troisième but stéphanois durant le second acte.

Réaction du coach Nedder

« Après l’annulation du match contre le PSG, il a fallu se retourner en l’espace de 48 heures pour trouver une solution et pouvoir quand même faire un match. On a cette opportunité de jouer contre Feurs, un club partenaire. Ce n’est pas plus mal, ça nous a permis de revenir à la réalité de ce que va être notre championnat face à des équipes de gaillards et aguerris. Face à un 4-4-2 compact très en place, on a montré certaines difficultés notamment dans le cœur du jeu mais on a cette capacité à marquer des buts, c’est le point positif de ce match. En termes d’impact, dans le cœur du jeu, on doit être capable de faire beaucoup mieux parce que la réalité de notre championnat va ressembler à ce genre de match. On va se préparer maintenant avec un match en configuration championnat dimanche contre Moulins-Yzeure. »