L’ASSE a enregistré 5 recrues durant ce mercato estival (+2 prolongations). Chronologiquement, Yunis Abdelhamid, Ben Old, Zuriko Davitashvili, Augustine Boakye et Igor Miladinovic. Le néo-zelandais étonne durant cette préparation. Son coach Olivier Dall’Oglio s’exprime d’ailleurs sur son cas !

Avec 262 minutes de jeu réparties en cinq matchs (il n’avait pas pris part au premier contre Clermont), Ben Old a inscrit son premier but avec les Verts contre Kiel. Aussi, il a délivré une passe décisive contre Montpellier. Un début d’aventure stéphanoise encourageante !

Une intégration déjà express ?

Arrivé en provenance du championnat australien, plus précisément du côté de Wellington, Ben Old vit sa première expérience européenne. Cet international vit pleinement le début de sa carrière et son entraîneur a demandé de la patience dès son arrivée : « Ben est un très jeune joueur, courageux, qui arrive de l’autre bout du monde et avec lequel il faudra faire preuve de patience. Mais il a les capacités nécessaires pour amener quelque chose d’intéressant. C’est un profil percutant, très généreux dans les efforts, qui joue essentiellement à gauche même s’il peut évoluer à plusieurs postes. »

Dall’Oglio est clair sur son utilisation !

Dans le Progres, le coach stéphanois a expliqué comment il comptait utiliser le néo stéphanois « Lui, il veut juste jouer. Moi, je le vois comme milieu de terrain, il a une belle activité et une sorte d’agressivité. Il n’a pas encore une finesse technique aiguisée devant le but. »

Dans un secteur déjà composé d’un nombre de joueurs conséquent, l’embouteillage s’accentue. Lu club devra donc faire avec Monconduit, Tardieu, Fomba, Moueffek, Bouchouari, Mouton, Amougou, Miladinovic, Gauthier voire Sahraoui. Un dégraissage s’impose clairement pour l’ASSE dans ce secteur de jeu !

Il offre malgré tout une polyvalence qui plaît au staff stéphanois. Une polyvalence qui devrait lui offrir ses premières minutes en Vert contre Monaco avec même une possible titularisation !