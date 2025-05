Prêté en janvier par le Dynamo Zagreb, le cas Maxime Bernauer faisait débat à l’ASSE. Le club ligérien aurait pris sa décision concernant l’ancien joueur du Paris FC. Les Verts tiendraient leur première recrue du mercato.

Reléguée en Ligue 2 après une saison décevante, l’AS Saint-Étienne s’apprête à vivre un été déterminant, marqué par une profonde refonte de son effectif et une nouvelle orientation stratégique. L’exercice passé a été rythmé par des contre-performances, des blessures à répétition et un manque de régularité, précipitant la chute du club historique. Face à cette situation, une reconstruction en profondeur s’impose.

Une dizaine de joueurs arrivent en fin de contrat, entraînant une vague de départs annoncés. Parmi eux, Anthony Briançon, capitaine de la remontée en 2024, a d’ores et déjà officialisé son départ. D’autres comme Louis Mouton, Ibrahima Wadji, Yunis Abdelhamid ou Pierre Ekwah ne seront probablement pas conservés. Quelques incertitudes subsistent concernant Irvin Cardona, qui souhaite rester, ainsi que Maxime Bernauer et Léo Petrot, dont l’avenir est encore flou.

Dans cette optique de renouveau, le club explore plusieurs pistes pour renforcer son effectif. Parmi elles, celle de Robin Risser, jeune gardien prometteur de l’équipe de France espoirs. Sous contrat jusqu’en 2026, il représente une option ambitieuse pour le poste de numéro un, en cas de départ de Gautier Larsonneur. Brice Maubleu pourrait rester comme doublure expérimentée. Cette potentielle arrivée s’inscrirait pleinement dans la volonté du club de miser sur les jeunes à fort potentiel.

L’ASSE poursuit également son projet “data”, qui repose sur l’analyse statistique pour identifier des talents dans des marchés moins exposés. C’est dans ce cadre que le nom d’Axel Kouamé, milieu ivoirien évoluant en Finlande, revient avec insistance. Âgé de 22 ans, il séduit par son profil complet et sa marge de progression. De même, Mahmoud Jaber, milieu israélien déjà ciblé cet hiver, reste une option crédible pour renforcer un entrejeu affaibli. Sa complémentarité avec Kouamé illustre parfaitement cette approche analytique.

Cette stratégie, alliant jeunesse, data et gestion rigoureuse, doit permettre à l’ASSE de rebondir durablement et de préparer l’avenir avec ambition.

Ce samedi, le média Croatian Football nous apprend que l’ASSE devrait conserver Maxime Bernauer. Le club ligérien serait en passe de lever l’option d’achat du défenseur appartenant au Dynamo Zagreb. Le transfert s’élèverait à 1,5 millions d’euros.

Bernauer to leave Dinamo for €1.5M?

Saint-Étienne is set to trigger their buyout clause for Maxime Bernauer, who impressed on loan from Dinamo.

The 26-year-old defender became a fan favourite at the end of the season.#Bernauer #Dinamo #ASSE #HNL pic.twitter.com/94NFMQ5NX1

— Croatian Football (@CroatiaFooty) May 31, 2025