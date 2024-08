L’ASSE travaille actuellement pour boucler ses priorités. Les manques sont encore importants et les dirigeants en sont conscients. L’effectif doit être renforcé à des postes clés pour espérer un maintien serein dans l’élite. Pour autant, dans ce mercato particulièrement difficile pour bon nombre de clubs, les Verts restent à l’affût de certaines opportunités de marché. Le Bordelais Mathys Angely était par exemple pisté, mais il ne rejoindra pas le Forez. Explications.

Direction la Bundesliga pour Angely

Il y a deux semaines, l’Equipe révélait l’intérêt de l’ASSE pour Mathys Angely, libre de tout contrat depuis l’abandon du statut professionnel des Girondins de Bordeaux : « L’international français U17 fait l’objet d’une cour assidue de plusieurs écuries de L1 : Nantes, Lens, Reims, Saint-Étienne, Montpellier… De grosses écuries étrangères se sont également positionnées mais le défenseur pourrait être tenté de rester en France pour passer le baccalauréat et aller au bout de son cursus scolaire. » Rien d’étonnant au vu du potentiel et de la polyvalence du défenseur gaucher né en 2007.

Comme pour plusieurs équipes françaises, Angely représentait une vraie opportunité de marché aux yeux du board stéphanois. Ainsi, les Verts sont entrés en contact avec le joueur et son entourage. La traditionnelle présentation du « dossier data » (qui fait souvent son effet) a été effectuée par Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, comme c’est le cas pour chaque joueur pisté. Un prêt d’une saison en Ligue 2 a même été évoqué. Disposant d’autres intérêts, le joueur n’a finalement pas donné suite à l’approche de l’ASSE. Il souhaitait en effet intégrer la rotation dans son nouveau club et la place était bouchée à Saint-Etienne avec Mickaël Nadé, Yunis Abdelhamid et Léo Pétrot.

Comme évoqué par Benjamin Quarez (Le Parisien), Mathys Angely a décidé de s’engager à Wolfsburg jusqu’en juin 2029. Il va donc poursuivre sa progression du côté de la Bundesliga malgré les nombreux intérêts français. Fin du dossier pour l’ASSE.