A quelques jours de la reprise du championnat de Ligue 1, les différents clubs viennent de terminer leur préparation. Ce lundi soir, Monaco s’est offert un adversaire de prestige en s’imposant 3-0 contre le FC Barcelone. Cinq jours avant d’affronter l’ASSE, les hommes d’Adi Hütter ont pris beaucoup de confiance.

Monaco en colle trois au Barça !

Monaco envoie un véritable message à ses concurrents de Ligue 1 McDonald’s. Battre le FC Barcelone permet de se donner une grande confiance et de remporter un premier trophée nommé Joan Gamper. Lors de ce match, leur entraîneur a misé sur un 4-4-2 à plat. Après un premier acte très serré qui s’est soldé par un score de 0-0, Monaco a su faire preuve de bien plus d’efficacité en seconde période. Le site officiel de l’AS Monaco résume ce second acte :

» Sur une relance barcelonaise mal négociée, Lamine Camara récupère le ballon à l’entrée de la surface et ne se fait pas prier pour inscrire son premier but avec l’AS Monaco (0-1, 50e) ! Mais ce n’est pas fini, puisque dans la foulée, Takumi Minamino envoie Breel Embolo sur orbite, lequel pique parfaitement son ballon (0-2, 57e). Quel but ! «

Monaco a donc fait la différence en sept minutes seulement. Les hommes d’Adi Hütter sont donc en passe de s’offrir une victoire de prestige. Sur leur petit nuage, les joueurs du Rocher vont même s’offrir un troisième et dernier but. » Mais la réussite est bien monégasque dans ce match de gala, et sur un centre dévié de Caio Henrique, Christian Mawissa repique sur son pied gauche et inscrit un troisième but (0-3) ! «

La composition de l’AS Monaco

AS Monaco : Köhn – Vanderson (Mawissa, 81e), Kehrer, Salisu, Jakobs (Ouattara, 92e) – Minamino (Bouabré, 81e), Camara (Diop, 81e), Zakaria ©️, Ben Seghir (C.Henrique, 78) – Embolo (Ilenikhena, 78e), Balogun (Michal, 93e)

Remplaçants : Lienard, Stawiecki, Babaï, C.Henrique, Maripán, Mawissa, Ouattara, Bouabré, Diop, Matazo, Ilenikhena, Michal

Adi Hütter reste prudent après la performance de son équipe

Après la rencontre, le coach de Monaco s’est exprimé sur le site officiel du club monégasque. » Je ne veux pas m’emballer avec le match de ce soir. Nous devons encore intégrer nos nouveaux joueurs, et puis il manque encore des joueurs importants comme Aleksandr Golovin et Krépin Diatta. Nous devons aussi enregistrer les retours de Maghnes Akliouche, Soungoutou Magassa et Chrislain Matsima, qui viennent de disputer les Jeux. «

Le bilan de la préparation du club du Rocher