Le mercato de l’ASSE va s’accélérer durant les trois semaines à venir. Alors que la piste Igor Miladinovic est sorti cette semaine, Sebastian Nanasi est dans toutes les têtes stéphanoises. Annoncé proche de Saint-Etienne, le club peine à conclure le dossier de l’international suédois. Un dénouement semble proche !

L’ASSE veut faire un gros coup dans ce mercato !

Comme nous vous confirmions encore ce matin, le dossier de l’international suédois Sébastian Nanasi est actif. Du côté de l’Etrat, la volonté est toujours d’accueillir le milieu offensif pour améliorer son effectif. Les négociations sont âpres, notamment à cause d’une concurrence élevée. Toutefois, le club se montre insistant et compte faire tout son possible dans ce dossier pour que l’issue soit positive.

Pour rappel, Malmö jouera ce soir le match retour de qualification à la Ligue des champions contre le PAOK Salonique. L’équipe de Nanasi avait été tenu en échec lors du match aller 2-2. Il faudra un exploit en Grèce pour espérer jouer la compétition européenne la plus prestigieuse. La rencontre commence à 19h30 !

Malmö ne se laisse pas faire dans le dossier Nanasi !

Conscient de l’intérêt de nombreux clubs européens, le club suédois aimerait profiter encore de son joyau. Un joueur qui a été malade à deux reprises lors des dix derniers jours, le faisant rater deux rencontres.

Selon Fotbollskanalen : « Il y a un peu plus de deux semaines, Aftonbladet rapportait que le club français de St-Étienne avait offert au Malmö FF une centaine de millions de couronnes, mais Le Progrés écrivait que la piste s’était refroidie. Selon le journal local, ce sont les représentants de Nanasi qui ont pris contact, et non l’inverse. Malmö a travaillé en parallèle pour prolonger le contrat de Nanasi, qui porte jusqu’en décembre 2025. Le club a également offert au joueur une prime de signature de plusieurs millions pour prolonger son contrat. »

Un appel de Malmö qui va perturber l’ASSE et le joueur dans leur quête d’un avenir commun ? Wait and see…