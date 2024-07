Onze années dans le Forez. Ninon Blanchard aura tout connu sous la tunique verte. Supportrice de l’ASSE, et originaire de la région, la défenseure a quitté son club de cœur en mai dernier.

Et si les féminines sont de retour de vacances, la formation de Laurent Mortel semble afficher une toute autre ambition depuis l’arrivée du groupe Kilmer Sport. En effet, les Amazones ne comptent déjà pas moins de huit recrues pour s’imposer en première division. Mais les Stéphanoises ont également connu une vague de départ à l’issue de la saison 2023-2024, avec 14 fins de contrats.

La défenseure quitte l’ASSE

Stéphanoise de naissance et grande supportrice des Verts, Ninon Blanchard débarque à l’ASSE en 2013, à 15 ans. La défenseure intègre le groupe professionnel en 2016, sans jamais le quitter et portant même le brassard à plusieurs reprises. La Stéphanoise a ainsi disputé plus de 90 matchs sous la tunique verte et a grandement participé à la promotion des féminines en D1 Arkema. Et si son temps de jeu a diminué, Ninon Blanchard a vu le groupe de Laurent Mortel arracher une honorable septième place.

Seulement, ce n’est pas sans émotions que les supporters des Verts ont dû faire leurs adieux à la défenseure le 8 mai dernier. Ninon Blanchard a en effet annoncé en mai 2024 qu’elle ne porterait plus la tunique verte. En fin de contrat, l’aventure stéphanoise s’est close pour la joueuse de 25 ans.

Ninon Blanchard s’est exprimée sur son départ pour Maillot Vert : « J’étais comme beaucoup d’entre nous, une simple supportrice des Verts et des Vertes (…) Et puis pendant 11 ans, j’ai eu l’impression d’enfiler (…) un costume de super-héros. Je le regarderai toujours avec des étoiles dans les yeux. Rien ne change vis-à-vis de ce club et de cet écusson. C’est celui que j’ai dans le cœur et ça ne changera jamais. »

Blanchard chez les Phocéens ?

Ce samedi, l’ex-Stéphanoise s’est engagée du côté de Marseille, pensionnaire de la Seconde Ligue. Formation contre laquelle l’ASSE a bataillé en 2022-2023 pour obtenir la promotion en D1. L’OM est même parvenue à décrocher la première marche du podium la saison dernière.

Le club marseillais communique : « Ninon Blanchard est Olympienne ! Après 8 saisons passées à l’AS Saint-Etienne, la défenseure de 25 ans vient renforcer la charnière centrale marseillaise. Bienvenue à Marseille. »