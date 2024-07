Si l’ASSE a commencé sa préparation estivale avec un nul (1-1) face à Clermont ce samedi, plusieurs anciens stéphanois ont brillé ces derniers jours.

Le MHSC affrontait Gerone (ESP) ce week-end. Les hommes de Michel Der Zakarian ont réussi à ne pas perdre face au club espagnol. Les trois réalisations montpelliéraines ont été inscrites par des anciens stéphanois. Arnaud Nordin a ouvert la marque à la 19ᵉ minute. Wahbi Kahzri, particulièrement affuté, a ensuite transformé un penalty avant d’inscrire un doublé à la 85ᵉ minute. Score final 3-3.

L’ancien meneur de jeu de l’ASSE montre qu’il reste un joueur rempli de talent. L’ancien stéphanois s’est démarqué ce samedi face à Genk en inscrivant le deuxième but lillois. De quoi marque des points auprès de son nouvel entraîneur, Bruno Génésio.

À 33 ans, Robert Béric continue de défendre les couleurs du club chinois de Changchun Yatai. Si son équipe reste à une modeste 12ᵉ place au championnat, l’ancien buteur des Verts a marqué en Coupe de Chine mercredi dernier. De nouveau aligné en Chinese Super League ce dimanche, il s’est incliné face à Shenzhen.

Le numéro 99 de Los Angeles FC continue d’exploser les compteurs en MLS. Avec un nouveau doublé inscrit face à Seattle ce dimanche, le gabonais porte son bilan à 16 réalisations en 24 matchs.

L’ancien capitaine de l’ASSE sort d’une saison magnifique à Brest. De quoi goûter à la Ligue des Champions dans les semaines à venir. Dans cette optique, les hommes d’Eric Roy se préparent activement. Le Stade Brestois affrontait le FC Lorient ce week-end. L’occasion pour Mahdi Camara de se distinguer puisque le milieu de terrain formé à l’ASSE a pu délivrer une passe décisive à son coéquipier Jérémy Le Douaron.

1er derby, 1er but de la saison ! Et c’est un nouveau but pour Jeremy Le Douaron, franchement à l’aise en pointe sur ces deux premières rencontres. Brest mène à la pause (1-0) ! pic.twitter.com/kLUTnZ9DUg

