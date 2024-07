Si les voyants semblent au vert du côté de l’ASSE avec des supporters rassurés, les suiveurs bordelais ne doivent pas être cardiaques. Alors qu’on pensait les Girondins de Bordeaux condamnés à une descente en N1 voire pire, un scénario pourrait venir inverser la tendance.

Lopez donnait 3 options

Gerard Lopez (Président et actionnaire majoritaire des Girondins) : « D’abord, les coûts de fonctionnement du club et surtout du stade, entre le loyer annuel et les arriérés (42,5 millions d’euros estimés). Puis le deuxième aspect, le plus catastrophique pour nous : la non-décision sur les droits TV (de la Ligue 1). Le foot français vient de prendre une claque et nous, on est en première ligne car en termes de timing, on était en négociations avec des gens pour qui c’était important. Donc FSG s’est retiré.

Le premier est de trouver un partenaire de dernière minute. On a été approchés par beaucoup de monde, mais qui, malheureusement, n’ont pas les moyens. Pour un investisseur qui ne veut pas vendre de joueurs, l’investissement initial est de 200 millions sur les quatre ou cinq années à venir. S’il vend des joueurs, c’est 80 millions d’euros.

La deuxième option, c’est la liquidation et la disparition du club.

Enfin, il y a l’exemple du sauvetage de type Strasbourg, avec passage dans des divisions inférieures (en National 3), en se donnant deux trois ans de pause pour reconstruire. »

Retournement de situation improbable pour Bordeaux ?

Contre toute attente, les négociations auraient repris avec FSG. Selon les informations de France Bleu Gironde : « Le Fenway Sports Group est revenu vers les Girondins via un intermédiaire samedi. Mais personne ne sait vraiment pourquoi. C’est très flou. À ce stade, les discussions n’ont pas plus avancées qu’il y a une semaine. Le coût du stade est toujours un problème majeur. Une réunion a eu lieu en début d’après-midi à la Métropole. Seul un représentant de FSG était là. Il y a eu des nouvelles discussions sur le stade. FSG souhaite un geste fort de Bordeaux Métropole pour avancer : abandon de créances et baisse du loyer. La BM n’est pas contre. Mais l’attitude du FSG interroge beaucoup BM et le club. Et surtout le club est pris par le timing DNCG. »

Les Girondins de Bordeaux doivent passer cette semaine devant la DNCG. Le temps presse…