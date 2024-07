Saint-Étienne se révèle active sur le mercato. Yunis Abdelhamid, Ben Old, Zuriko Davitashvili et Augustine Boakye ont déjà rallié les troupes d’Olivier Dall’Oglio cet été. Mais le club du Forez ne semble pas prêt de s’arrêter en si bon chemin. Le maintien dans l’élite nécessite encore quelques recrues pour espérer être décroché.

Les Stéphanois ont repris le chemin de l’entraînement le 8 juillet dernier, avant d’enchaîner un stage au Chambon-sur-Lignon et plusieurs matchs amicaux. Mais à défaut de retrouver le rythme, l’ASSE doit aussi se construire un effectif en capacité de répondre aux exigences de la Ligue 1.

Après pas moins de 4 signatures, Olivier Dall’Oglio espère encore se renforcer : « On a besoin de joueurs d’expérience. On en déjà un mais il nous en faudra au moins un ou deux de plus. Les pertes de balles récurrentes qu’on fait depuis longtemps ? On attend des garçons capables de poser le ballon. Mais ça n’est pas si simple avec les droits TV. Il faut recruter malin, il faut donc parfois attendre et les coaches n’aiment pas ça… »

Udol direction le Forez ?

Il s’agit sans doute du feuilleton du mois de juillet. Particulièrement apprécié par le coach stéphanois, Matthieu Udol était annoncé proche de rejoindre les Verts en Ligue 1. Le latéral expérimenté aurait même trouvé un accord contractuel avec les dirigeants stéphanois, selon les informations du quotidien L’Equipe. Mais le FC Metz ne semblait pas disposé à laisser partir son capitaine, et un bras de fer commençait à se dessiner. Matthieu Udol aurait même décidé de ne pas se présenter à un entrainement le 15 juillet dernier, selon Le Coin Grenat.

Bernard Serin, président du FC Metz, répondait à la rumeur sur Moselle TV début juillet : « Quand on a un contrat, on est deux. Il y a Matthieu et il y a le club. Le club souhaite qu’il reste, qu’il soit capitaine et qu’il soit celui qui va nous ramener en Ligue 1. Il le sait et il a repris l’entraînement et tout va bien. Nous n’avons aucune intention de le transférer, il est très important pour nous. »

La piste mercato s’est refroidie ?

Pourtant, les jours passent et l’ASSE continue de se renforcer. Si La Provence révélait la piste Ullisses Garcia il y a une semaine, Saint-Étienne semble assurer ses arrières en cas d’annulation de la piste Matthieu Udol. Frédéric Arpinon, directeur sportif du FC Metz, affirmait voir le joueurs à « à 250 % avec le FC Metz ».

Les Grenats disputaient ce samedi un nouveau match amical pour une opposition face à Villefranche (N1). Et si les hommes de Stéphane Le Mignan l’ont emporté 3-0, Matthieu Udol a participé à la première mi-temps. La situation semble s’être ainsi apaisée en Moselle.