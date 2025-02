Battue sur le terrain de Lille après avoir mené au score (4-1), l'ASSE est retombée dans ses travers. Ce dimanche, plusieurs concurrents au maintien en Ligue 1 étaient sur le pont, et les résultats sont plutôt négatifs pour les Verts.

Après deux matches nuls consécutifs face à Nantes (1-1) puis sur la pelouse d'Auxerre (1-1), l'AS Saint-Etienne est retombée dans ses travers ce week-end sur la pelouse de Lille. Et pourtant, l'équipe d'Eirik Horneland avait parfaitement commencé cette 20e journée. Dès la 6ᵉ minute, Davitashvili récupérait le ballon dans les pieds de Cabella et accélérait avant de se faire faucher dans la surface. Pénalty indiscutable, qu’il a transformé lui-même pour lancer l'ASSE. Mais les Stéphanois, comme souvent ces dernières semaines, ont cruellement manqué d'efficacité.

À la demi-heure de jeu, sur un centre parfait de Stassin, Mouton a raté un but tout fait en envoyant sa frappe dans les tribunes du Stade Pierre-Mauroy (30'). Le tournant du match puisque dans la foulée, c'est David qui égalisait sur penalty pour Lille après une faute de Batubinsika (33'). Et le défenseur central des Verts n'était pas au bout de ses peines puisque juste après la pause, il s'est rendu coupable d'une faute en tant que dernier défenseur du Haraldsson. Carton rouge direct et une mission impossible pour les Stéphanois, qui ont encaissé trois nouveaux buts par Sahraoui (63', 78') et Gudmundsson (72').

Très mauvaise opération en Ligue 1

Et au classement, cette défaite fait très mal à l'ASSE. Sur le pont ce dimanche, les concurrents des Verts ont pour la plupart assuré. Vainqueur (1-2) sur la pelouse d'un Stade de Reims qui n'en finit plus de dégringoler au classement (12e, 22 points), le FC Nantes a fait une très bonne opération. Grâce aux buts d'Abline (42e) et Mohamed (70e), les joueurs d'Antoine Koumbouare s'éloignent de la zone rouge et prennent trois points d'avance sur les Verts.

Des Verts qui ont retrouvé la place de barragiste après le succès arraché par le Stade Rennais face à Strasbourg (1-0). Grace à un but de Blas en toute fin de partie (89') et pour la première d'Habib Beye, les Bretons prennent deux points d'avance sur l'ASSE avant de se présenter à Geoffroy-Guichard pour un match importantissime samedi 8 février (21 h 05). Heureusement pour les Stéphanois, la lanterne rouge, Le Havre, s'est fait reprendre par Angers en toute fin de partie (90'). À cinq points avant leur déplacement sur le terrain du SCO, les Normands restent à quatre points de l'ASSE après un match marqué par un carton rouge de part et d'autre.

Incapable de gagner depuis un mois et la victoire face à Reims pour la première d'Eirik Horneland, les Verts devront faire un résultat face à Rennes le week-end prochain sous peine de s'enfoncer dans une place de barragiste tout sauf enviable.