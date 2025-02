Alors que l’ASSE lutte pour son maintien en Ligue 1, le mercato hivernal prend une tournure décisive. Après avoir enregistré les arrivées d’Irvin Cardona et de Maxime Bernauer, les dirigeants stéphanois espéraient encore renforcer l’effectif. Mais c’est un dossier qui vient bouleverser la fin de la fenêtre des transferts : Mathis Amougou va quitter l’ASSE pour Chelsea.

Une ascension fulgurante à l'ASSE

Formé à l’ASSE, Mathis Amougou s’est imposé cette saison comme un élément clé du milieu de terrain stéphanois. À seulement 19 ans, il a su se faire une place dans l’équipe et attirer l’attention de nombreux clubs européens. Chelsea, via son groupe propriétaire BlueCo, s’est rapidement positionné et a formulé une offre difficile à refuser.

Un choix stratégique pour l’ASSE

D’abord réticente à l’idée de vendre son jeune talent en plein milieu de la saison, l’ASSE a fini par céder face à l’offre conséquente des Londoniens. Le club anglais a mis sur la table près de 15 millions d’euros, une somme difficile à refuser pour les Verts face à la demande d'un joueur qui souhaitaient un transfert dès cet hiver. L’option d’un prêt à Strasbourg, également détenu par BlueCo, est envisagée, mais Amougou rejoindra directement Chelsea a priori.

Un départ inévitable ?

Si l’ASSE espérait initialement conserver son joyau, la volonté du joueur et de ses représentants a pesé dans la balance. Mathis Amougou souhaitait franchir un cap dans sa carrière, et l’opportunité de rejoindre un club comme Chelsea ne se refuse pas. D'autant plus avec un salaire si conséquent. Les Verts doivent désormais réagir rapidement pour combler ce départ de dernière minute et assurer leur objectif principal : le maintien en Ligue 1. Il sera remplacé numériquement par Ayman Kari qui débarque en provenance du PSG.