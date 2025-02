Annoncé tout proche de l’ASSE il y a encore quelques semaines, Ognjen Mimović, latéral droit de l’Étoile Rouge de Belgrade, a finalement préféré rejoindre Fenerbahçe. Dans une interview accordée au média serbe B92, le joueur de 20 ans a expliqué les raisons qui l’ont poussé à opter pour la Turquie, au détriment de la Ligue 1 et du projet stéphanois.

« Tout est allé très vite »

« La semaine dernière, à la même période, je ne savais même pas que j’allais partager le vestiaire avec Dušan Tadić et Edin Džeko, pratiquement mes idoles d’enfance », a confié Mimović, visiblement encore ému par ce tournant dans sa carrière. « C’est difficile de décrire ce que l’on ressent quand on va à l’entraînement et qu’on voit des joueurs que l’on admirait sur de petits écrans. Puis, on regarde la ligne de touche et on voit José Mourinho. »

Si le projet de l’ASSE semblait solide, avec une offre de près de 8 millions d’euros et la promesse d’une place de titulaire dans une Ligue 1 réputée pour développer les jeunes talents, cela n’a pas suffi face à l’attractivité de Fenerbahçe. L’appel de Mourinho et la perspective d’évoluer aux côtés de grandes figures du football européen ont fait pencher la balance.

« Qui refuserait d’être entraîné par Mourinho ? »

Le facteur décisif ? José Mourinho, bien sûr. « Hier, pendant l’entraînement, je me suis dit : "Mon Dieu, tu es entraîné par Mourinho, l’un des plus grands de tous les temps." Qui refuserait une telle opportunité ? » a poursuivi Mimović.

Le joueur a également expliqué l’influence de certains de ses compatriotes et coéquipiers balkaniques déjà présents à Fenerbahçe : « J’ai parlé avec Krunić, qui a joué ici, et il m’a dit beaucoup de bien du club. Il m’a vanté les supporters passionnés et l’ambiance qui règne ici, où les gens vivent pour le football. J’ai déjà vu de mes propres yeux que le football est constamment évoqué en Turquie. »

Une décision mûrement réfléchie

« J’ai beaucoup réfléchi, vraiment », a insisté Mimović. « L’offre de Saint-Étienne était intéressante. C’est un bon championnat pour se développer, mais j’ai préféré l’appel de Fenerbahçe, parce que c’est un club qui joue le titre, qui est présent en Europa League. Le fait d’avoir des joueurs comme Tadić, Džeko et même Filip Kostić a aussi pesé dans ma décision. »

Un choix compréhensible, mais des regrets pour l’ASSE

Si les supporters stéphanois peuvent comprendre l’enthousiasme de Mimović à l’idée de rejoindre Fenerbahçe, ce revirement de situation reste un coup dur pour le club. En quête d’un renfort défensif, l’ASSE devra désormais se tourner vers d’autres pistes, alors que le mercato touche à sa fin.

Quant à Mimović, il a rejoint Fenerbahçe pour un montant de 8,7 millions d’euros. Il semble déjà convaincu d’avoir pris la bonne décision : « Je suis sûr que ce choix est le bon pour ma carrière. » Un choix qui n'a semble-t-il rien à voir avec une proposition salariale décuplée par trois du club turque…