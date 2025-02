Comme chaque semaine, coup d'œil sur les prestations remarquées des anciens joueurs de l'ASSE qui ont brillé.

Mahmoud Bentayg joue et est décisif

Alors qu’il a du mal à avoir du temps de jeu, le latéral gauche réussit une entrée remarquée. Entré seulement 12 minutes en jeu ce week-end contre Ismaily, il a permis à son équipe de faire le break en toute fin de match. Une passe décisive et une belle performance qui va peut-être lui permettre de gagner sa place.

Le Paris FC sous le signe de l'ASSE

Les anciens stéphanois étaient à l’honneur ce week-end avec le Paris FC. C’est Krasso qui s’est illustré en premier en marquant directement au retour des vestiaires. L’attaquant ivoirien marque de la tête sur un super centre de Kebbal. Pour son premier match avec sa nouvelle équipe, Cafaro ne va prendre que 8 minutes avant d’ouvrir son compteur. Trouver sur son côté gauche en contre-attaque, il se retrouve seul et n’a plus qu'à ajuster le gardien adverse. Une victoire qui permet de rester au contact de Lorient (leader de Ligue 2) à seulement 3 points.

https://www.youtube.com/watch?v=Y8Pud-2RL0s

La renaissance d'un pur produit de l'ASSE

Rouen devait l’emporter face à Nîmes qui continue sa descente aux enfers. Dans un match disputé et pauvre en but, c’est l’ancien stéphanois qui va offrir la victoire aux siens. Trouvé sur en centre venant de la gauche, il se place bien et peut terminer sans contrôle dans le petit filet droit. Un nouveau but pour l’ancien stéphanois qui démarre très bien son aventure du côté de Rouen.

https://www.youtube.com/watch?v=tHzfeFMyAdQ

Lucas Calodat revient dans l’équipe et marque !

Alors qu’il était absent lors des 3 derniers matchs, Calodat a retrouvé une place de titulaire et il s’est illustré en ouvrant le score lors du match entre Villefranche et Nancy. Sur une récupération de balle sur le côté, l’ancien stéphanois accélère, rentre dans la surface et termine premier poteau dans un angle compliqué. Une victoire surprenante contre le leader de National 2 à 0.

https://www.youtube.com/watch?v=JD7KuGyyOpU

Lucas Llort se rapproche de la montée

Lors du match entre Angoulême et Fréjus ce week-end, c’est l’équipe de Lucas Llort qui l’a emporté. L’ancien défenseur stéphanois s’est illustré par une passe décisive qui a permis à son équipe de l’emporter 1-0. Une victoire qui permet à Angoulême de se placer à 7 points de Cannes, leader de N2 groupe A.

Samy Baghdadi fait tout pour Versailles

Très en forme ces dernières semaines, Baghdadi s’est encore illustré ce week-end contre Aubagne avec un but et une passe décisive. C’est une victoire qui fait du bien car Versailles est au porte de la relégation. Il ouvre le score à bout portant sur un service magnifique de son coéquipier. Il va ensuite trouver une passe en profondeur magnifique pour son coéquipier qui dribble le gardien pour aller marquer ensuite.

https://www.youtube.com/watch?v=eBmBschfBEs

Danijel Aleksic perd un match crucial pour le maintien

Ce week-end, Aleksic et son équipe avaient un match très important contre un concurrent direct pour la course au maintien. L’ancien stéphanois a pourtant marqué dans ce match, un but sans réel impact sur l’issue du match. Il va réduire le score d’un geste acrobatique. Défaite donc dans un match qu’il fallait gagner pour garder une avance convenable sur la zone rouge.

https://www.youtube.com/watch?v=Ce2Bg0upzvQ

Ricky Van Wolfswinkel brille loin de l'ASSE

L'avant-centre a retrouvé une place de titulaire dans son équipe néerlandaise. Il enchaîne les minutes et a réussi à être décisif ce week-end contre Heerenveen. Trouvé en profondeur grâce à un très mauvais alignement de l’équipe adverse, l’attaquant ne laisse aucune chance au gardien. Résultat final 3-3, très mauvais résultat pour Twente qui voit la qualification en Champions League s’éloigner peu à peu.

https://www.youtube.com/watch?v=-I8TQks7OP8