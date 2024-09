Après 2 semaines de trêve internationale, le championnat reprend ses droits ce soir. L’ASSE accueille Lille en ouverture de la 4ème journée de Ligue 1. L’occasion pour les Verts d’aller chercher leurs premiers points et leur premier but de la saison. Découvrez le XI qu’Olivier Dall’Oglio devrait aligner ce soir.

Olivier Dall’Oglio devrait pouvoir compter sur les retours de ses internationaux ce vendredi. Aucun joueur stéphanois parti en sélection ne s’est blessé. Ben Old est revenu ce jeudi après midi après avoir joué mercredi matin avec la Nouvelle Zélande. Benjamin Bouchouari est réintégré par ODO, le marocain fait sa première apparition dans le groupe cette saison.

Le coach stéphanois a perdu plusieurs de ses hommes durant la trêve. Thomas Monconduit va être absent au moins 3 mois suite à une opération d’un tendon de la cuisse. Ibrahima Wadji a rechuté et rejoint Augustine Boakye a l’infirmerie. L’ancien de Wolfsberger devrait reprendre l’entraînement d’ici 10 jours. Yvann Maçon s’est également blessé au ménisque et manquera les 2 prochains mois de compétition. Anthony Briançon est également hors du groupe pour cette rencontre.

Plusieurs changements en défense

Dans le but, on devrait retrouver Gautier Larsonneur. Le portier breton n’a pas pu éviter la lourde défaite de son équipe face à son club formateur. Il s’est même montré fautif en négociant mal un coup franc brestois qui a coûté le 3eme but. Le gardien est toujours à la recherche de son premier clean sheet cette saison.

Olivier Dall’Oglio devrait procéder à 2 changements dans sa défense. Yvann Maçon étant absent 2 mois, Dennis Appiah devrait prendre le relais ce soir face à Lille. En défense centrale, Dylan Batubinsika devrai être associé à Mickaël Nadé. Le second cité devrait connaître sa première titularisation de la saison. Après une bonne fin de saison, le club a décidé de le prolonger. Une prolongation qui est intervenue tardivement en juillet. Yunis Abdelhamid devrait être relégué sur le banc. Enfin Pierre Cornud devrait démarrer à gauche. L’ancien joueur du Maccabi Haïfa a livré l’une des moins mauvaises prestations stéphanoises à Brest. Ce qui ne l’a pas empêché de concéder le penalty du 4-0.

Un nouvelle recrue de l’ASSE au milieu

Du côté du milieu de terrain, Pierre Ekwah devrait connaître sa première en vert. Le milieu prêté par Sunderland est arrivé lors du dernier jour du mercato. Un prêt qui est assorti d’une option d’achat estimée à 7 millions d’euros. Pierre Ekwah n’avait pas pu être enregistré pour aller à Brest le lendemain. Le milieu de 22 ans effectuera des premiers pas en Ligue 1.

Devant le néo-stéphanois, on devrait retrouver 2 purs produits du centre de formation. Homme fort de l’équipe d’ODO la saison dernière, Aïmen Moueffek devrait connaître sa première titularisation cette saison. Le marocain avait prolongé son contrat en début de mercato avant de se blesser. Il avait pu jouer quelques minutes du côté de Brest, il y a 2 semaines. Mathis Amougou devrait débuter à ses côtés. Le jeune milieu formé au club a marqué des points dans ce début de saison. De quoi convaincre son entraîneur de lui faire confiance comme un titulaire au milieu pour le moment.

L’ASSE aligne un espoir devant

Olivier Dall’Oglio doit trouver la solution pour rendre son attaque plus efficace face aux buts. Les Verts n’ont toujours pas inscrit le moindre but en 3 journées. Ibrahim Sissoko avait réalisé un bon match à Monaco. Le malien s’est ensuite montré bien moins en vue face au Havre et à Brest. Il devrait être relégué sur le banc par Lucas Stassin. La dernière recrue de l’ASSE devrait connaître sa première en Vert comme Pierre Ekwah.

Sur les côtes, Olivier Dall’Oglio devrait une nouvelle fois aligner Mathieu Cafaro à gauche. L’ancien rémois va enchaîner une 4eme titularisation cette saison. Tout comme son nouveau coéquipier, Zuriko Davitashvili. Le géorgien a été titularisé à chaque rencontre cette saison. L’ancien bordelais est parti en sélection durant la trêve et a remporté ses 2 rencontres de Ligue des Nations.

Sur le banc : Maubleu – Abdelhamid – Pétrot – Tardieu – Fomba – Miladinovic – Bouchouari – Old – Mouton – Sissoko – Aiki