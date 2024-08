Les derniers jours du mercato devraient être animés dans le Forez. Si les choses tardent très sérieusement à se décanter, deux voire trois recrues sont toujours espérées par le board stéphanois. Des mouvements sont aussi attendus dans le sens des départs (Bentayg, Bouchouari, Briançon ou encore Monconduit). Le dégraissage est pour l’instant un point noir de ce premier mercato de Kilmer Sports. Dans le sens des arrivées, l’ASSE prospecte par exemple au poste de milieu offensif et Muhammed Cham était récemment visé.

Cham à Trabzonspor plutôt qu’à l’ASSE

Le dossier Muhammed Cham avait pris une tournure lunaire ces derniers jours. Comme révélé par Le 10 Sport et confirmé par différents médias, Saint-Etienne et Clermont avaient un accord pour le milieu offensif. Cependant, Cham s’était lui mis d’accord avec Trabzonspor et avait donné sa priorité à une signature en Süper Lig. Le joueur de 23 ans est même arrivé en Turquie dans la nuit de vendredi à samedi et poussait pour que le deal se boucle rapidement. La situation, qui bloquait visiblement au niveau de l’échelonnement du paiement, serait désormais réglée…

En effet, selon les informations du compte X Space CF63, un accord a été trouvé entre les différentes parties pour une signature en Turquie, après plusieurs jours de négociations : « Muhammed Cham va officiellement quitter le Clermont Foot, pour signer à Trabzonspor (Turquie). Les deux clubs se sont enfin mis d’accord sur l’indemnité de transfert, qui reste inconnue à l’heure actuelle. Officialisation à venir. »

C’est donc un dossier complètement fou qui va prendre fin dans les prochaines heures. Muhammed Cham étant déjà sur place, l’annonce de son transfert à Trabzonspor ne devrait pas tarder. Reste à savoir si les Verts auront le temps de finaliser un autre dossier au poste de milieu offensif, alors que la clôture du marché approche à grands pas. A suivre…