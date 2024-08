Le mercato ferme ses portes ce vendredi 30 août à 23h. Le lendemain, l’ASSE jouera à Brest pour la troisième journée de championnat. En attendant, un dossier risque d’alimenter cette fin de mercato, il s’agit de celui de Mathis Amougou. Explications.

C’est une information qui est tombée ce mardi soir, le Bayer Leverkusen a envoyé une offre de 10 millions d’euros à l’ASSE pour s’attacher les services du prodige stéphanois. Un dossier qui sonne comme un premier test sur le projet Kilmer Sport qui donnera les tendances de ce projet dit « à long terme ».

Un temps de jeu croissant !

Mathis Amougou, le joyau du centre de formation de l’ASSE est un des joueurs les plus attendus du centre. Annoncé comme un crack, il n’a finalement pas forcément eux de temps de jeu la saison dernière. En effet, il n’a disputé qu’une rencontre en L2 contre Laval en janvier pendant la CAN. Il s’est ensuite contenté de matchs en réserve et en équipe nationale avec l’équipe de France U18 et U19.

Une situation qu’a justifiée Dall’Oglio en conférence de presse : « La saison dernière, il a eu une saison très très chargée, entre venir intégrer les professionnels à 17 ans, aller faire des matchs internationaux, partir faire la Coupe du Monde des U17, passer le bac, être sollicité un petit peu à droite et à gauche. Ça fait beaucoup de choses pour un jeune joueur. Donc, la saison dernière, il s’entraînait régulièrement avec nous. Mais là, j’ai senti un garçon libéré, en fait. Libéré déjà du bac, libéré de pas mal de contraintes et donc plus disponible pour jouer avec le groupe sur le terrain. Et j’ai senti qu’il avait plus de maturité maintenant dans son jeu. »

Seulement, depuis son retour de l’Euro U19 (où il était surclassé avec l’équipe de France), il a la pleine confiance de son staff. Il est d’ailleurs parmi les quatre seuls joueurs qui ont joué l’intégralité des deux rencontres de L1 (avec Larsonneur, Batubinsika et Abdelhamid). Une donne qui risque de se prolonger au regard des prestations fournies par le joueur.

La direction du club va-t-elle se montrer forte ?

Arrivé en juin dernier au lendemain de l’accession en ligue 1, Kilmer Sport termine son troisième mois à la tête de l’ASSE. Alors que le mercato sonne comme un premier test sur les ambitions et le crédit du projet, le dossier Amougou va donner une réelle tendance entre le discours et les actes. En effet, le club n’est plus en nécessité de vendre et compte bien offrir un projet stable, sérieux qui se construit sur le long terme.

À plusieurs reprises, le board a affirmé vouloir créer de la valeur marchande et le recrutement va dans ce sens (Davitashvili, Old, Boakye, Miladinovic…). Néanmoins, la promotion de plusieurs joueurs issus du centre de formation répond à cette problématique (Amougou, Aiki, Owusu, Nzuzi…). Ainsi, vendre Mathis Amougou après seulement deux rencontres disputées enverrait un message négatif à tout un projet et surtout au centre de formation.

Des propos à tempérer toutefois puisque le souhait du joueur sera une donne à ne pas négliger dans ce dossier. La possibilité de voir le club être en désaccord avec le joueur sur la marche à suivre suite à cette offre existe !

Prolongation désirée pour Amougou à l’ASSE

Bien que l’offre puisse avoir rebattu les cartes, l’ASSE travaillait depuis plusieurs semaines sur une prolongation de son joueur. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’idée était de lui offrir une revalorisation salariale en adéquation avec son rôle à venir au sein de l’effectif. Aussi, l’ASSE a clairement affirmé au joueur vouloir en faire une pièce maitresse de son projet à moyen terme.

Mathis Amougou est en passe d’avoir le temps de jeu qu’il espérait depuis plusieurs mois, sera-t-il se montrer patient en prolongeant son avenir à l’ASSE ? Il est évident qu’il doit obtenir du temps de jeu en ligue 1 et y performer sur une saison minimum avant de pouvoir s’envoler vers des championnats plus huppés. Malgré cela, le Bayer Leverkusen qui joue la Ligue des champions reste un projet attrayant… de quoi lui faire tourner la tête ?

Il reste moins de 3 jours de mercato. Wait and see…