Les jours passent, la montre tourne, les attentes restent bien présentent, mais l’inquiétude se fait naître sur le visage des supporters. Alors que le chantier reste vaste, l’ASSE n’a toujours pas trouvé son milieu défensif et son attaquant. Point sur la situation qui commence à préoccuper.

L’ASSE est passée sous pavillon canadien le lundi 3 juin 2024 au lendemain d’un retour en Ligue 1. Une double délivrance pour le Peuple Vert. Passé l’euphorie, nous avons rapidement basculé sur l’attente et l’observation. Qui sont ces nouveaux dirigeants ? Quels sont leurs objectifs ? Quelles méthodes ? Quels moyens à disposition ? Si l’avenir semblait des plus périlleux sans la vente du club, celle-ci nourrit tout autant d’interrogation. Un Peuple Vert partagé entre soulagement, excitation et prudence.

Dès juillet, les dirigeants stéphanois ont plutôt rassuré en enregistrant une vague de signatures. Abdelhamid, Old, Boakye, Davitashvili. Conjugués aux prolongations des prometteurs Moueffek et Nadé. Il a ensuite fallu attendre de longues semaines pour voir de nouveaux arrivants : Maubleu et Cornud.Pour autant, il reste des trous dans la raquette. Et ce n’est pas la défaite face au Havre qui va dire le contraire. Les Verts ont besoin de renfort à des postes clefs. Et c’est urgent.

Qui en milieu défensif ?

Depuis le début du mercato, les deux postes prioritaires identifiés par l’ASSE sont de récupérer un 6 et un 9. Deux joueurs qui viendront consolider la colonne vertébrale d’un effectif prometteur, mais inexpérimenté.

Loïc Perrin a rapidement identifié Mady Camara comme le profil idéal. Celui-ci s’est finalement engagé (librement) au PAOK. Les dirigeants de l’ASSE sont disposés à investir, mais pas à n’importe quel prix. Dans un contexte économique compliqué avec les droits TV, le contrôle de la masse salariale est le fil rouge du board des Verts. L’ASSE veut construire sur la durée.

Plusieurs noms sont récemment sortis pour renforcer l’entrejeu des Verts. À commencer par le lensois, Salis Abdul Samed. Selon la Voix des Sports, le ghanéen devrait prendre la direction de l’étranger. Son coéquipier, Stijn Spierings, est, lui aussi, poussé vers la sortie. L’ancien toulousain plaît aux Verts. Les négociations auraient même débuté.

D’autres noms moins connus sont récemment apparus. Stanko Jurić (28 ans), Pierre Ekwah (22 ans) ou encore Mamady Diambou (21 ans). Ce dernier ferait même figure de priorité selon le Progrès. Une information qu’on ne nous confirme pas pour l’heure.

Quel buteur pour l’ASSE ?

Le board stéphanois a longtemps tenté d’enrôler Thierno Barry. Malgré un accord avec le joueur, les performances du joueur se sont fait remarquer. Bâle n’a pas hésité à faire monter les enchères. Le joueur s’est envolé du côté de Villareal pour un transfert avoisinant les 15 M€. Trop pour les Verts.

L’ASSE se tourne depuis vers d’autres profils. À commencer par Mohamed Bamba (22 ans). Le lorientais attise les convoitises après sa demi-saison réussie (16 apparitions – 8 buts en Ligue 1). L’ancien coéquipier de Boakye est suivi de près par Toulouse, Getafe, Palace, voire Lecce. Le Président lorientais, Loïc Ferry, reconnu pour ses qualités de négociateur, s’avère gourmand et espère environ 15 M€. Compliqué pour l’ASSE, mais pas impossible si les prétentions baissent dans les heures à venir.

D’autres pistes sont évidemment étudiés en interne. À commencer à l’étranger. Plusieurs joueurs ont été proposés à l’ASSE. Comme Mohamed Bayo que nous vous révélions ce lundi. Celle menant à Andy Delort semble loin d’être le plan A des Verts. Au poste de créateur, l’ASSE a tenté de saisir l’opportunité Muhamed Cham. Celui-ci s’est finalement envolé en Turquie.

Par ailleurs, les Verts doivent aussi trouver des solutions pour Mahmoud Bentayg, Thomas Monconduit, Anthony Briançon et Benjamin Bouchouari. De nombreux dossiers à résoudre d’ici vendredi 23 heures…

Il reste à présent trois jours. Place au sprint final avant la première évaluation de Kilmer Sport Ventures.