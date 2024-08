Le mercato estival est entré dans sa dernière ligne droite. Si les regards des supporters stéphanois sont avant tout tournés vers les potentielles arrivées, les dirigeants stéphanois s’activent également à tenter de dégraisser l’effectif. Un défenseur de l’ASSE est annoncé sur le départ depuis hier, et tout semble s’accélérer avec des rebondissements.

Mahmoud Bentayg actuellement au Caire

Blessé depuis mi-juillet, Bentayg n’a pris part à aucun match amical durant la préparation estivale. Et il est possible qu’il ne porte plus du tout le maillot Vert cette saison. Hier soir, le site spécialisé Foot Mercato expliquait : « Mahmoud Bentayg pourrait quitter la Loire. Auteur d’une belle saison l’an dernier, le natif de Casablanca avait participé à 23 matches dans le Forez et avait contribué à la montée stéphanoise dans l’élite. Pour autant, le défenseur gauche marocain se dirige vers un départ dans les prochaines heures. En effet, il va s’envoler en Egypte ce mardi pour conclure son prêt à Zamalek selon nos informations. En revanche, rien n’est encore bouclé dans ce dossier alors que les différentes parties doivent se mettre encore d’accord sur place. Le dénouement est proche. »

Plusieurs sollicitations en Europe et au Maghreb pour le défenseur de l’ASSE

Les discussions entre Zamalek et Saint-Etienne portent effectivement sur un prêt (avec option d’achat ?), mais un accord total n’avait pas été trouvé ce matin encore entre les différentes parties. Le OK du joueur, qui est sous contrat jusqu’en juin 2026, n’avait également pas été reçu.

Ce mardi soir, FootMercato donne des nouvelles du dossier. Selon Sébastien Denis, le défenseur marocain est actuellement au Caire (Egypte) pour « discuter des modalités d’une possible arrivée du joueur en prêt avec option d’achat » au Zamalek.

Mais cette offensive du club égyptien, ancienne pension d’un certain Mostafa Mohamed, semble avoir réveillé l’appetit d’autres clubs. Le journaliste de Foot Mercato ajoute : « Un club de Ligue 1, un club marocain et une formation de 1ère division suisse ont contacté l’entourage du joueur pour connaître les modalités d’un possible transfert« .

🚨#ASSE 🟢🟢🇲🇦

✈️Mahmoud Bentayg est arrivé en Egypte 🇪🇬 pour discuter d’un prêt avec le Zamalek

▶️un club de Ligue 1, un club de Botola et un club suisse sont entrés dans la danse et tentent une offensive de dernière minutehttps://t.co/ESt01R3CfA https://t.co/auyrKOnAze pic.twitter.com/NQ8gvvzvuV — Sébastien Denis (@sebnonda) August 27, 2024

Ce dossier, inattendu, devrait donc agiter les prochaines heures du mercato stéphanois.