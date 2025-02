Nous sommes en février, et le mercato à fermé ses portes, il y a quelques heures. Les derniers mouvements se sont accélérés au sein des clubs européens. Plusieurs anciens joueurs passés par l’ASSE ne font pas exception. C’est notamment le cas d’Arnaud Nordin qui a rejoint Mayence. Un autre ancien Stéphanois, lui, vient de s’engager avec Naples !

Cela fait 2 ans et demi que Lucas Gourna Douath a quitté l’ASSE. Après avoir effectué sa formation dans le Forez et malheureusement connu la descente en Ligue 2, le joueur avait rejoint l’Autriche. Lucas s’est depuis peu à peu installé eu sein du milieu du RB Salzbourg et avait gagné sa place de titulaire. Il avait notamment retrouvé Mahdi Camara cette saison face à Brest en Ligue des champions.

Lucas Gourna rejoint Rome, Saint Maximin ne va pas à Naples

Lucas Gourna n’était pas le seul ancien stéphanois évoqué en Italie. Naples, en quête de renforts après le départ inattendu de son attaquant Khvicha Kvaratskhelia au PSG, a exploré plusieurs pistes. Il y a notamment celle menant à Allan Saint-Maximin. L’ailier formé à l’ASSE aurait pu rejoindre la Série A mais finalement il reste en Turquie sous les ordres de José Mourinho.

Un prêt de six mois avec Option d’achat

Alors que cela fait plusieurs mercato que le nom de Lucas Gourna est évoqué dans plusieurs clubs européens, le milieu rejoint l’AS Rome en prêt. Un temps évoqué vers la Ligue 1 et le Stade Rennais, le joueur ne revient finalement pas en France.

L’AS Rome a trouvé un accord avec le RB Salzbourg dans les dernières heures du mercato pour le jeune joueur formé à l’ASSE. Le milieu de terrain de 21 ans rejoint la capitale Italienne en prêt avec option d’achat. Une option d’achat qui pourrait rapporter au club stéphanois. Lors du départ de Lucas Gourna, les Verts avaient négocié un pourcentage à la revente dont le montant n’a pas filtré.