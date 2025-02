Les rencontres se suivent et se ressemblent pour les supporters de l'Hexagone. Alors que les Rennais vont affronter l'ASSE ce samedi, la rencontre s'annonce explosive, puisque les deux équipes sont au coude-à-coude et jouent leur maintien en Ligue 1. Le déplacement des supporters bretons est encadré par la préfecture de la Loire.

Saint-Étienne et Rennes vont se livrer une bataille pour les trois points ce samedi, un affrontement auquel seuls 300 supporters rennais pourront assister. En effet, la préfecture de la Loire a décidé de restreindre le déplacement des Bretons et de limiter la capacité du parcage visiteur dans le Chaudron à 300 personnes. Par ailleurs, comme à l'accoutumée, les supporters rennais ne pourront pas circuler librement aux abords du stade Geoffroy-Guichard.

ASSE-Rennes : Le communiqué de la Préfecture de la Loire

ENCADREMENT DU DÉPLACEMENT DES SUPPORTERS DU STADE RENNAIS FC À L'OCCASION DU MATCH DE LIGUE 1, ASSE / SRFC DU 8 FÉVRIER 2025, AU STADE GEOFFROY-GUICHARD

Afin de prévenir tout risque de troubles à l'ordre public, Alexandre ROCHATTE, préfet de la Loire, a pris un arrêté encadrant le déplacement des supporters du Stade Rennais FC à l'occasion de la rencontre opposant l'AS Saint-Étienne au Stade Rennais FC, qui se tiendra le samedi 8 février 2025 à 21h05 au stade Geoffroy-Guichard.

L'arrêté préfectoral prévoit les dispositions suivantes :

Encadrement strict du déplacement des supporters du Stade Rennais FC, limité à 300 personnes munies de contremarques, qui devront respecter les modalités suivantes :

Les supporters rennais devront se regrouper au point de rendez-vous fixé au péage de Veauchette (A72) à 19h00, pour être pris en charge et escortés vers le stade par les forces de sécurité intérieure,

Stationner exclusivement dans le parking visiteurs du stade Geoffroy-Guichard,

Se conformer aux directives des forces de l'ordre à la fin de la rencontre pour quitter le stade.

Il est interdit, le 8 février 2025 de 08h00 à 24h00, à toute personne, hors supporters appartenant au déplacement autorisé, se prévalant de la qualité de supporter du Stade Rennais FC ou se comportant comme tel, d'accéder au stade Geoffroy-Guichard et à ses abords, ainsi que de circuler ou stationner dans un périmètre défini incluant les axes suivants :

rue Simone de Beauvoir

rue de la Tour

route de l’Étrat

rue Pierre de Coubertin

rue de Molina

rue Charles Cholat

A72 (de la bretelle sortie 13 à la bretelle sortie 14)

boulevard Georges Pompidou

giratoire Necker

rue Scheurer Kestner

rue des Aciéries

boulevard Thiers

rue Verney Carron

rue Montyon

rue des Trois Glorieuses

giratoire Khivilev

rue Bergson

avenue François Mitterrand

avenue Pierre Mendès France

De plus, la possession et l’utilisation d’articles pyrotechniques ainsi que tout objet pouvant être utilisé comme projectile sont strictement interdits dans ces zones. Ces mesures, prises à la suite de la réunion de sécurité préparatoire à cette rencontre, sont motivées par les risques de troubles à l’ordre public liés à l’antagonisme ancien et durable entre les supporters des deux équipes.

Le préfet de la Loire appelle l’ensemble des supporters à respecter ces dispositions pour assurer le bon déroulement de cet événement sportif.