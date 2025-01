Formé à l’AS Saint-Étienne, Lucas Gourna-Douath pourrait bien retrouver la Ligue 1 cet hiver. Le milieu de terrain de 21 ans, qui évolue actuellement au Red Bull Salzbourg, serait en effet dans le viseur du Stade Rennais, désireux de renforcer son entrejeu selon les informations de Foot Mercato.

Voilà un dossier qui n’est pas anodin pour les Verts ! Outre le fait qu'il est toujours intéressant d'observer la trajectoire prise par des produits du centre de formation, un départ de Gourna-Douath intéresse les Verts à un autre titre. En effet, l'ASSE avait, à l'époque, négocié un pourcentage à la revente lors de son transfert en Autriche en 2022.

Un retour en France après deux ans en Autriche ?

Après la relégation de l’ASSE en Ligue 2, Lucas Gourna-Douath avait été cédé à Salzbourg pour un montant de 13M€, accompagné d’un intéressement à la revente. Un choix sportif ambitieux qui lui a permis de goûter à la Ligue des Champions à plusieurs reprises (six titularisations cette saison). Toutefois, après un peu plus d’un an et demi en Autriche, l’international Espoirs français pourrait changer d’air.

Le Stade Rennais, en quête de renforts pour se maintenir dans l’élite et viser une remontée au classement, aurait fait du joueur formé à l’ASSE l’une de ses priorités hivernales. Après avoir déjà recruté Brice Samba, Seko Fofana et Kyogo Furuhashi, le club breton cherche encore à densifier son milieu de terrain.

Le dossier "Gourna-Douath" surveillé

Si ce transfert venait à se concrétiser, l’AS Saint-Étienne pourrait en tirer des bénéfices. En effet, lors de son départ en 2022, le club ligérien avait négocié un pourcentage sur une future revente, même si son montant exact n’a jamais été officialisé. Aujourd’hui, la valeur marchande de Gourna-Douath est estimée à 8M€ par Transfermarkt, bien en deçà des 13M€ déboursés par Salzbourg. Un transfert à Rennes pourrait néanmoins offrir une rentrée d’argent bienvenue pour les finances stéphanoises, à condition que le pourcentage négocié par les Verts ne le soit pas sur une hypothétique plus-value que les autrichiens ont peu de chance d'obtenir.

Avec son impact physique, sa capacité à récupérer les ballons et à casser les lignes par la passe, Gourna-Douath possède un profil recherché en Ligue 1. Malgré la saison mitigée de Salzbourg en Ligue des Champions, il a su tirer son épingle du jeu et affiche un temps de jeu conséquent avec son club (11 matchs de championnat, 2 en Coupe d’Autriche, et 10 en C1).

Alors que le mercato hivernal bat son plein, ce dossier pourrait rapidement évoluer. Si Rennes parvient à boucler ce transfert, l’ASSE suivra forcément de près l’opération tout en espérant toucher une part du gâteau.