L’ASSE a débuté le mois du juillet en trombe. Prolongation de Moueffek puis signature d’Abdelhamid. Arrivés de Ben Old et de Davitashvili, avant de prolonger l’aventure de Nadé. Mais depuis, le club du Forez se révèle muet. Une piste a filé entre les doigts de l’ASSE.

Promotion acquise, les hommes d’Olivier Dall’Oglio doivent désormais se maintenir en Ligue 1. Et s’ils retrouvent le rythme petit à petit, l’effectif doit impérativement se renforcer. La déroute face à Grenoble a démontré de nombreuses failles dans le XI Stéphanois. Les dirigeants souhaitaient l’arrivée d’un milieu défensif, mais aussi d’un attaquant et d’un latéral.

Pedro Diaz espéré à l’ASSE

Libéré depuis la rétrogradation administrative des Girondins, Diaz a réalisé une bonne saison dans l’antichambre du football Français (7 buts, 4 passes décisives).

Foot Mercato annonçait que trois clubs Français et Valence (Espagne) convoitaient le milieu de terrain. « Convoité en Ligue 1 et en Liga par Valence notamment, le milieu de 26 ans a une très belle côte sur le marché des transferts. En Ligue 1, il est aussi suivi concrètement et dispose déjà de 2 offres sur la table pour cet été. »

Nous vous révélions que Saint-Étienne a bien fait partie des clubs intéressés. Validé par la DATA de Jason Rosenfeld, Diaz coche de nombreuses cases en interne et représente une bonne opportunité de marché. Expérimenté et efficace dans l’entre-jeu, Diaz serait un excellent remplaçant à Dylan Chambost. Le projet de l’ASSE a même été présenté à l’entourage du joueur.

Libre de tout contrat, Pedro Diaz intéresse l’ASSE depuis plusieurs semaines. La concurrence s’annonce toutefois rude. 👇 #ASSEhttps://t.co/IacyNYMrHy — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) July 26, 2024

Direction l’Espagne ?

Pour autant, FootMercato ajoutait la volonté de Diaz de se rapatrier de son pays natal. Le quotidien l’Equipe confirmait cette affirmation. Le milieu de terrain semblait avoir peu de chances d’évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Le journal AS avance ce dimanche un accord entre Pedro Diaz et le Rayo Vallecano. La signature du milieu pourrait être officialisée dans les prochaines heures, alors que l’Espanyol et Getafe étaient également en lice.

Une réelle opportunité manquée pour Saint-Étienne, alors que le dossier Nanasi semble prendre du plomb dans l’aile. Pour rappel, l’ASSE retrouve la Ligue 1 dans 13 jours.