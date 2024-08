L’ASSE commence son avant-dernière semaine de préparation avant son grand retour dans l’élite. Après deux saisons dans l’antichambre du football français, les Verts retrouvent la ligue 1 au plus grand bonheur de leurs supporters.

Des supporters qui répondent déjà présents puisque le club a d’ores et déjà réalisé son record de vente d’abonnements cette saison (+ de 19 000) avec notamment un taux de réabonnement exceptionnel de 98.5%.

Nouvelle saison pour l’ASSE, nouvelle chaîne !

Cela a été le feuilleton de ces mois de juin et juillet, les droits TV. Après avoir partagé les 9 rencontres de la ligue 1 entre canal+ et Prime Vidéo, BeIN Sports et DAZN seront les nouveaux diffuseurs du championnat français cette saison. Alors que la somme reversée pour les clubs aux droits TV est beaucoup moins conséquente que lors des saisons précédentes, les clubs se doivent de construire leur effectif. Un jeu d’équilibriste pour les dirigeants des clubs.

L’ASSE jouera le samedi 17 août à 21h sur la chaîne DAZN. Aussi, le club jouera plus vite que prévu sur le nouveau diffuseur du football français.

Pas de retransmission en Allemagne pour l’ASSE

Les Verts vont à nouveau jouer 2 matchs amicaux cette semaine. Tout d’abord à Madrid où ils affronteront Getafe. Le match se jouera ce mercredi à 20h. Les joueurs d’Olivier Dall’Oglio finiront leur champagne de préparation avec un match contre Kiel ce samedi à 16h30.

Le match contre Getafe sera diffusé gratuitement sur DAZN alors que le match contre Kiel n’est pour l’instant que proposé en live-tweet par le club… il n’y aura donc pas de live vidéo à moins que la position du club allemand change d’ici samedi…

Programme de la semaine pour l’ASSE

Lundi 5 août

Entraînement des pros l’après-midi ouvert au public (16h)

Mardi 6 août

Entraînement des pros à huis clos

Mercredi 7 août

5e match de préparation : Getafe – ASSE à Madrid (20h)

À suivre en live tweet et en direct vidéo gratuitement sur DAZN.

Jeudi 8 août

Entraînement des pros ouvert au public (16h)

Vendredi 9 août

Entraînement des pros à huis clos

Samedi 10 août

6e et dernier match de préparation : Kiel – ASSE au Citti Fussball Park de Kiel (16h30)

À suivre en live tweet

Dimanche 11 août

Repos

