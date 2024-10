Alors que les Verts retrouveront la Ligue 1 ce samedi, le Sainté Night Club s'est réuni comme chaque lundi. Un invité de marque cette semaine puisque Mevlüt Erding, ancien buteur de l'ASSE, était des nôtres pendant une heure. L'occasion de revenir sur l'actualité stéphanoise.

Erding aime Stassin

Mevlüt Erding (Ex-ASSE) : " L'autre offensif qui me plaît beaucoup, c'est Lucas Stassin. Sissoko a quand même inscrit un doublé important à Nantes. C'est un joueur important pour l'ASSE. En fait, il y a deux bons attaquants. Ils sont peut-être sous-estimés parce qu'on ne les connaît pas. Le grand public ne les connaît pas. Lucas Stassin a une marge de progression énorme. Que ce soit Sissoko ou Stassin, ils vont découvrir la Ligue 1. Plus les matchs vont aller, plus on va voir la qualité de ses attaquants. Notamment Lucas Stassin, il est plein de qualité. Je le vois tout de suite, je l'ai vu immédiatement quand j'ai vu Stassin sur la pelouse. Ils ont des profils très différents en plus. C'est un avantage qui peut être intéressant."

De la patience pour Stassin

Mevlüt Erding (Ex-ASSE) : "Lucas Stassin est très jeune. Il jouait en D1 belge. Il n'a pas eu de grandes expériences. Il a va avoir 20 ans en novembre. C'est quand même très jeune de se lancer dans un grand championnat comme ça. Il a le public et ils vont être patients avec lui. S'il y a eu un tel investissement sur lui, ce n'est pas pour rien. Je connais Loïc Perrin qui dans la cellule de recrutement, Ilan aussi. Ils ont voulu investir pour l'avenir."

Le maillot de l'ASSE est lourd à porter

Mevlüt Erding (Ex-ASSE) : "Un transfert lourd à porter pour Stassin ? Bien sûr. Déjà quand il arrive à Saint-Étienne, il voit les supporters, il voit l'engouement autour du club. Les jeunes joueurs qui arrivent à l'ASSE ne se rendent pas compte avant d'y être de la grandeur du club. L'ASSE n'est pas aussi connue depuis l'étranger. Ils ne savent pas. En France, Saint-Étienne c'est un très grand club. Tout le monde le sait. Tout le monde connaît l'histoire de Saint Étienne. Mais eux, ils l'apprennent quand ils arrivent. Donc, ils ont fortement cette pression."