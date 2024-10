La trêve internationale touche à sa fin pour les joueurs de l’ASSE. Le retour à l’Étrat se profile pour les derniers hommes engagés avec leurs sélections. Le dernier stéphanois à jouer est Lucas Stassin. Les Espoirs Belges affrontaient leurs homologues hongrois ce mardi à 18h. L’occasion pour le numéro 32 des Verts de prendre encore plus de confiance.

Vendredi dernier, les diablotins rouges se déplaçaient en Écosse pour l’avant dernière journée des qualifications à l’Euro Espoirs. La rencontre a été débloquée par un jeune attaquant de 19 ans formé à Anderlecht. Lucas Stassin est entré en jeu à la 71ème et a marqué 1 minute plus tard. La recrue la plus chère de l’ASSE cet été ne s’est pas arrêté la. Le Belge a doublé la mise dans le temps additionnel d’un magnifique enchaînement en pivot.

Le doublé de l’attaquant stéphanois a permis a la Belgique de prendre 3 points d’avance sur l’Écosse. Les Belges sont 2èmes à 6 points de l’Espagne. Un succès peut leur permettre de se classer parmi les 3 meilleurs seconds. Ce qui leur permettrait d’éviter de passer par les barrages.

Résumé du match

Après son doublé en Écosse, Lucas Stassin a été récompensé par une titularisation face à la Hongrie. La Belgique espoirs souhaite enchaîner pour conforter sa 2eme place derrière l’Espagne. Cette rencontre est la dernière de la phase de qualifications pour l’Euro Espoirs. Les visiteurs vont ouvrir la marque assez rapidement sur penalty et doucher l’ambiance en Belgique. A la pause, Lucas Stassin et ses coéquipiers sont menés.

Les diablotins rouges dominent fortement les débats. La Hongrie n’a cadré qu’une tentative à la pause, suffisant pour faire la course en tête. Les jeunes belges manquent de réalisme pour revenir au score. La seconde mi-temps ne sera pas à l’avantage de la Belgique qui ne reviendront pas au score. Lucas Stassin et ses coéquipiers terminent leur phase de qualifications par un revers mais restent 2èmes. Les belges joueront les playoffs en Novembre pour espérer se qualifier. L’attaquant de l’ASSE a disputé l’intégralité de la rencontre.