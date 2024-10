La semaine de préparation de la rencontre face à Lens a débuté du côté de l’Étrat. Certains joueurs de l’ASSE vont prochainement effectuer leurs retours dans le Forez. Engagés dans les qualifications pour la CAN, Dylan Batubinsika et le Congo affrontaient la Tanzanie. Un succès pouvait assurer une place pour la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

Batubinsika en tête de son groupe

Dylan Batubinsika n’a pas pris part à la victoire du Congo en fin de semaine dernière face à la Tanzanie. Ses coéquipiers se sont imposés 2-0. De quoi conforter leur avance à la tête de leur groupe. Les congolais comptent 9 points sur 9 et peuvent d’ores et déjà valider leur ticket pour la prochaine CAN.

Il fallait pour cela s’imposer lors du retour face à la Tanzanie ce mardi à 15 h. Dans le même temps, il ne fallait pas de vainqueur l’Éthiopie et la Guinée pour assurer mathématiquement une qualification. Le Congo a également réussi la prouesse de ne pas concéder de buts lors des 3 premières journées.

Résumé de la rencontre

Comme lors de la première rencontre opposant ces deux sélections, Dylan Batubinsika a commencé la rencontre sur le banc des remplaçants. À noter l'entrée en jeu de l'ancien stéphanois Nathanaël Mbuku à la 72ᵉ minute. Passé par les sélections de jeunes chez les Bleus, le joueur du Dinamo Zagreb a finalement opté pour défendre les couleurs de la République Démocratique du Congo.

Il aura fallu attendre les derniers instants de la rencontre pour voir la RDC ouvrir le score. Une réalisation pleine de réussite signée Meschak Elia qui termine profite d'une passe décisive de… Nathanaël Mbuku. A la 93ème, le même Elia inscrit un doublé et envoie assure la victoire des siens. Le Congo conserve ainsi la première place du groupe H après avoir disputé quatre rencontres et comptent 12 points. La Guinée affrontera l'Éthiopie ce soir. Les congolais sont d'ores et déjà assurés de disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.

RD Congo : Berthaud - Kalulu - Mbemba - Inonga - Masuaku - Moutoussamy - Kayembe - Pickel - Mvumpa - Banza - Bongonda