À la recherche d'un latéral gauche durant le mercato estival, les dirigeants de l'ASSE avaient fait de Matthieu Udol une priorité. Mais face à des dirigeants messins peu enclins à le laisser partir, les Stéphanois ont abandonné la piste. L'arrière gauche est revenu sur la situation pour France Bleu Lorraine.

Priorité des Verts au mercato estival

Matthieu Udol a, durant plusieurs semaines, été pressenti pour renforcer l'effectif stéphanois. Relégué en Ligue 2 avec le FC Metz, celui qui n'a connu pratiquement que le maillot Grenat (prêt à Seraing en 2015-2016) espérait poursuivre sa carrière dans l'élite.

Matthieu Udol (arrière gauche du FC Metz) : "La saison a été compliquée, aussi bien pour l'équipe que pour moi personnellement, notamment dans mes relations avec le staff. L'idée de l'échec est difficile à accepter. J'ai pris un peu de recul en partant en vacances, loin du football, et j'ai réfléchi à l'avenir. Mon ambition était de rester en Ligue 1, et des propositions pour quitter le club sont arrivées. J’en ai discuté avec le club, mais ils étaient fermés à l’idée de me laisser partir. Cela m’a frustré, car je n’avais pas envie de repartir en Ligue 2. La situation est restée bloquée pendant un moment, jusqu'à la reprise des matchs amicaux et de la préparation."

Un transfert avorté à l'ASSE

Priorité des nouveaux dirigeants stéphanois, le capitaine Messin avait même trouvé un accord avec le club dix fois champion de France. Pourtant, Frédéric Arpinon, directeur sportif du FC Metz, s'opposait fermement à l'idée de laisser partir son joueur. Une situation tendue, qui poussera Udol à sécher un entraînement le 15 juillet dernier.

Matthieu Udol témoigne : "Finalement, je ne suis pas parti, mais j’ai tourné la page. Depuis, je suis pleinement concentré et engagé sur les objectifs collectifs et personnels. J'ai mis du temps à évacuer ma frustration, mais je suis maintenant focalisé sur ce qu’il reste à accomplir. C’était la première fois que je vivais un été aussi incertain, proche d’un départ, mais je n’ai jamais voulu entrer en conflit avec le club. Notre histoire commune mérite de rester positive.

Cependant, si nous n’arrivons pas à remonter, il sera difficile de refuser des opportunités pour évoluer plus haut. En revanche, si on monte et que les ambitions du club restent élevées, avec le staff en place, je serais motivé pour continuer l’aventure. Jusqu’à quand ? On verra bien."